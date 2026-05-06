El Cabildo tinerfeño adjudica por más de 11 millones el servicio de gestión del Centro de Información de Carreteras - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado el contrato para la explotación y mantenimiento del Centro de Información de Carreteras (CIC) y de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en la red viaria insular, por un importe de 11.162.435,92 euros, con un plazo de ejecución de tres años.

Se trata de un contrato estratégico que buscará mejorar el control del tráfico, reforzar la seguridad vial y avanzar en la digitalización de la red insular de carreteras, especialmente en los túneles y tramos de mayor intensidad circulatoria, según ha concretado la presidenta insular en rueda de prensa de Consejo de Gobierno.

La licitación incluye la sustitución de todas las cámaras analógicas por digitales, lo que garantizará la vigilancia permanente en los túneles y en el sistema viario, compuesto por más de 1.200 kilómetros de carreteras.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado que esta adjudicación marca "un antes y un después" en la forma en la que se gestionan las carreteras en la isla, incorporando tecnología de última generación con la que prevé anticiparse a los problemas y ofrecer una respuesta "más eficaz" a la ciudadanía.

"Seguimos avanzando hacia un modelo de movilidad inteligente, donde la información en tiempo real y la capacidad de actuación inmediata son claves para mejorar la calidad de vida de las personas", ha añadido.

ADJUDICACIÓN

La adjudicación ha recaído en la unión temporal de empresas integrada por Electronic Trafic, Señalizaciones Villar y Tunelia Ingenieros, que obtuvo la mejor puntuación global en el proceso de licitación.

Recuerda el Cabildo que el Centro de Información de Carreteras (CIC) constituye el núcleo operativo desde el que se supervisa y gestiona en tiempo real el tráfico en la red insular.

El contrato incorporaría mejoras sin coste adicional, como la integración de sistemas de control, cámaras térmicas en túneles y soluciones avanzadas de comunicación.

Asimismo, incluye criterios medioambientales como el uso de vehículos con distintivo "cero emisiones".