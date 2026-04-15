El Cabildo tinerfeño licita las obras de construcción de 47 viviendas públicas en Granadilla, con 9,6 millones

El vicepresidente Lope Afonso, y vicepresidente segundo José Miguel Ruano, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este miércoles al expediente de contratación para la construcción de 47 viviendas de promoción pública en el municipio de Granadilla. La promoción, denominada 'Cuevas Cho Portada', se ubicará en la zona de Los Hueros y contará con una inversión total de 9.666.430,87 euros.

Así lo ha informado en rueda de prensa de Consejo de Gobierno el vicepresidente insular Lope Afonso, que ha estado acompañado por el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, y donde ha detallado que el proyecto se tramitará mediante un procedimiento abierto, bajo la modalidad de tramitación de urgencia, con el objetivo de acortar los plazos administrativos y comenzar la edificación a la mayor brevedad posible.

La iniciativa es fruto del convenio de cooperación entre el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de la Vivienda, por medio del cual, la institución insular aporta el 40% de los fondos y el organismo autonómico el 60% restante.

Además, el Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación del programa PIALTE+ (Programa Insular de Aprendizajes y Lectura de Tenerife), una iniciativa orientada a fomentar el hábito lector y mejorar la comprensión lectora entre el alumnado el curso 2026-2027.

El contrato aprobado cuenta con un presupuesto de licitación de más de 374.000 euros, con una inversión total prevista que supera los 749.000 euros, lo que busca ampliar el alcance del programa al mayor número posible de centros educativos, ha señalado el Cabildo en una nota.

El programa, que se desarrollará en coordinación con centros educativos y ayuntamientos contempla un total de 11 proyectos dirigidos a alumnado de primaria, secundaria y bachillerato, con un enfoque innovador que integra competencias clave como la comunicación lingüística, la competencia digital y la expresión cultural.

DETALLES DEL PROGRAMA

El programa PIALTE+, que se viene desarrollando de forma ininterrumpida desde 2003, incluye acciones innovadoras como talleres de escritura creativa, lectura crítica, formatos audiovisuales y musicales, así como espacios de participación juvenil en torno a la literatura.

La iniciativa se desarrolla como apoyo curricular dentro del aula en los centros educativos de la isla e incluye 11 proyectos diferentes que abordan temas como la comprensión lectora, la oralidad, la creatividad, la corrección en la escritura y fomento del hábito lector.

Asimismo, el agente PIALTE interviene en el aula, desarrollando situaciones de aprendizajes vinculadas al currículo y ofrece algunas actividades conectoras que el profesorado debe realizan entre sesión y sesión. Entre los proyectos están diseñado para el alumnado desde Infantil hasta Bachillerato y busca apoyar al profesorado en la adquisición del hábito de la lectura, potenciar el uso de la escritura y la oralidad.

ASUNTOS DE CONSEJO

El Consejo de Gobierno Insular ha aprobado, además, la actualización de las acciones a desarrollar dentro del programa de cooperación con los municipios para la mejora del paisaje y del medio urbano en los cascos municipales para el periodo 2024-2026, una iniciativa enmarcada en la planificación paisajística insular y orientada a reforzar la calidad del entorno urbano en toda la isla.

La actualización, según el Cabildo, permitiría avanzar hacia la ejecución real de los proyectos, permitiendo activar nuevas fases clave como la contratación de obras, la dirección facultativa y la redacción técnica de proyectos. De este modo, se consolidaría el tránsito desde la planificación hacia la materialización de intervenciones concretas, que esperan tener un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía.

El programa contempla actuaciones en diversos municipios de la isla, entre los que se encuentran Arafo, Buenavista del Norte, Fasnia, Güímar, Los Realejos, San Miguel de Abona y Santa Úrsula, entre otros. Estas intervenciones están orientadas a la mejora de espacios públicos, la adecuación de entornos urbanos y la integración paisajística de los núcleos municipales.

Las actuaciones previstas incorporan criterios de sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal y eficiencia en el uso de los recursos, con lo que se busca contribuir a la creación de espacios urbanos más resilientes y adaptados a los retos actuales.