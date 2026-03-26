El Cabildo tinerfeño reabre progresivamente los espacios naturales tras el paso de 'Therese', pero mantiene limitaciones - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la actualización de las restricciones en los espacios naturales protegidos tras la desactivación del Plan de Emergencias Insular (PEIN), iniciando así una reapertura progresiva de infraestructuras de uso público tras el paso de la borrasca Therese.

La medida, en vigor desde las 12:00 horas del 26 de marzo, respondería a la mejora de las condiciones meteorológicas, aunque mantiene limitaciones en aquellas zonas que presentan incidencias derivadas del temporal, según informa la institución en una nota.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que esta nueva fase permite avanzar hacia la normalidad con prudencia: "Damos un paso importante hacia la recuperación tras un episodio meteorológico muy intenso, pero lo hacemos con responsabilidad, priorizando la seguridad en aquellos espacios que aún pueden presentar riesgos", ha señalado.

Ha advertido que la reapertura es progresiva dado que aún se evalúan los daños: "Pedimos a la ciudadanía que respete las restricciones y siga las indicaciones para evitar incidentes".

Asimismo, el Cabildo ha autorizado la reapertura de distintos espacios, entre ellos, las áreas recreativas (excepto Lagunetilla Chica), conas de acampada, campamentos como El Lagar y Barranco de La Arena, y pistas de acceso a infraestructuras de uso público. Esta reapertura se realizará de forma gradual y estará condicionada al estado de cada instalación tras los efectos de las intensas lluvias.

Sin embargo, se mantienen cerradas áreas recreativas como Lagunetilla Chica, campamento Madre del Agua, senderos y pistas con incidencias registradas en la plataforma Tenerife ON, red de pistas para actividades recreativas (bicicleta, caballos y vehículos a motor), y diversos senderos de la red insular, especialmente en zonas de monte, barrancos y alta montaña de la isla.

El Cabildo irá actualizando el listado de aperturas y cierres conforme avance la evaluación de daños provocados por el temporal.

ACTIVIDADES

Asimismo, se restablece la vigencia de las autorizaciones para la realización de actividades en espacios naturales protegidos, siempre que no impliquen el tránsito por zonas que continúan cerradas.

El acceso por carretera a estos espacios seguirá sujeto a la gestión de la Consejeríaen función del estado de las vías.

El Cabildo recuerda que, pese a la mejora de la situación, persisten riesgos asociados a las lluvias recientes, como, desprendimientos de piedras, caída de árboles o ramas y suelos inestables o resbaladizos. Por ello, se recomienda extremar la precaución en entornos naturales y respetar las zonas cerradas.