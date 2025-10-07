Los cabildos avalan la ley de municipios turísticos pero piden tener en cuenta las singularidades de cada isla

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cabildos han mostrado este martes su apoyo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de municipios turísticos que promueven 13 ayuntamientos del archipiélago si bien han dejado claro que se debe ser preciso y atender a las singularidades territoriales de cada isla.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Marco Aurelio Pérez, que ha intervenido en representación de los municipios, ha avanzado que tras una negociación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se ha decidido distinguir entre "municipios turísticos de excelencia turística y municipios turísticos de singularidad turística de Canarias".

De esta forma, ha apuntado, algunos municipios podrán ser considerados turísticos en base a un carnaval, un monumento histórico, un evento histórico o un reclamo natural, caso del Roque Nublo en Gran Canaria, por ejemplo.

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, ha dejado claro que el Ejecutivo no se opone y va a aceptar lo que se acuerde entre Fecam y la Asociación de Municipios Turísticos.

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha mostrado su deseo de que la ley salga "muy consensuada y de la mejor manera" dado que la ordenación del turismo debe ser "ágil" para hacer frente a los "problemas" que genera en ocasiones la actividad.

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, ha comentado que Canarias necesita una "planificación adecuada" y en ese sentido entiende que la ley "debe responder" a las realidades insulares, pues en su isla, por ejemplo, se necesita un turismo "ordenado y planificado" que se oriente a la "calidad y no la cantidad".

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha dicho que esta proposición de ley es un "hito histórico" porque parte de los municipios y aunque ha mostrado su "comprensión" con la reivindicación ha pedido que "no se rompa la estrategia común de promocionar Canarias como un único destino y que ninguna isla quede rezagada".

José Miguel Ruano, vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, ve un "buen avance" la distinción de dos regímenes diferenciados y ha abierto una reflexión sobre si se deben contar las camas de alquiler vacacional para adquirir la declaración de municipio turístico.

AHI PIDE EXCEPCIONES PARA LAS ISLAS VERDES

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha apoyado la tramitación de la ley pero entiende que "debe adaptarse a la diversidad" del archipiélago porque ningún municipio de El Hierro cumple con los requisitos.

"Debe haber excepciones razonadas en las islas verdes, queremos que esta visión se materialice en la tramitación y que el turismo beneficie a todo el archipiélago", ha señalado.

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado la "madurez del municipalismo" para impulsar esta ley pero ha reclamado que "se afine un poco más" para fijar la "presión" que sufren los servicios municipales por la actividad turística. "Defendemos una diferenciación", ha agregado.

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, se ha preguntado "cómo es posible" que aún no haya un régimen específico para los municipios turísticos y aunque apoya la tramitación, ha advertido de que solo debe afectar a cuestiones eminentemente turísticas.

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha alertado de tener "mucho cuidado" con que se cree un "cierto caos" con la planificación urbanística y el modelo turístico y cree que "no es el mejor criterio" establecer un número de camas porque puede incentivar la construcción para alcanzar el objetivo.

David Morales (PP) ha admitido que "cada vez está más cerca" la declaración de los municipios turísticos y en ese sentido ve un "acertado avance" que se haga una distinción entre municipios de excelencia o de singularidad turística.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha dicho que realizar una regulación "moderna" de los municipios turísticos "no es un asunto menor" y debe "responder a las distintas realidades" insulares, poniendo el caso de Betancuria (Fuerteventura), que "se ha convertido en una visita obligada de quienes viajan a Fuerteventura y sin embargo, su planta alojativa es reducida".

Gustavo Santana (PSOE) ha recordado que la regulación de 2007 "no llegó a ver la luz" pese a tener informe del Consejo Consultivo y ahora espera que esté aprobada antes de final de legislatura, advirtiendo, no obstante, de "cierta inseguridad jurídica" ante la próxima aprobación de la ley turística.