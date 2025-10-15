Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha dado por culminada la operación de desmantelamiento de una red que robaba en equipajes de los viajeros en el Aeropuerto Tenerife Sur y que se cierra con 95 personas detenidas e investigadas por sustraer efectos valorados en algo más de tres millones de euros.

La primera fase de la investigación, la llamada 'Operación Oretel', se inició tras el análisis documental de más de 1.100 vuelos internacionales con quejas o denuncias de robos por aerolínea, fecha, hora, así como personal trabajador que pudiera estar involucrado, tanto en España como en diferentes países europeos principalmente.

Los agentes han podido constatar 330 casos de robo en interior de equipajes facturados, de los cuales, más de 200 corresponden a reclamaciones presentadas directamente a las aerolíneas, siendo los pasajeros perjudicadas en su mayoría extranjeros residentes fuera de España.

Además, se formalizaron más de 60 denuncias en dependencias policiales de España.

Durante toda la investigación, se llevaron a cabo inspecciones en 27 joyerías tipo 'compro oro', en la isla de Tenerife, así como en varias plataformas de internet de ventas de artículos de segunda mano, gracias a lo cual se pudo confirmar como los integrantes del grupo criminal habían realizado un total de 840 ventas de joyas y objetos robados con un valor real e inicial de venta de 1.953.571,12 euros.

Durante esa primera fase, los agentes detuvieron e investigaron a 39 personas como supuestos autores de un total de 72 delitos: pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, receptación, blanqueo de capitales, coacciones, obstrucción a la justicia, lesiones y daños.

Asimismo, tras realizar la apertura e inspección de 73 taquillas de trabajadores en el aeropuerto Tenerife Sur, tres entradas y registro en domicilios de los principales responsables del grupo criminal investigado, se recuperaron gran cantidad de anillos, pulseras, cuatro cordones de oro macizo, 29 relojes de alta gama, varias consolas 'Play Station 5', ropa de marca, perfumes de gran exclusividad, objetos electrónicos, 22 teléfonos de alta gama, diversos billetes de moneda extranjera , 11.435 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

La última fase, la operación 'BORO TF', nace del análisis pormenorizado que han realizado los agentes de la Guardia Civil especializados en la materia del contenido de los teléfonos móviles aprehendidos con la 'Operación Oretel', siendo un total de 25 dispositivos los inspeccionados, perteneciendo éstos a los principales responsables del entramado criminal.

Así, se han estudiado un total de 1.762,6 Gigabytes (GB) de información, que ha sido cribada, analizada y tratada de forma pormenorizada: correos electrónicos, contactos, conversaciones de las diferentes aplicaciones de mensajería instantánea, audios, vídeos o fotografías, estructurando así de forma organizada toda la información.

EFECTOS VENDIDOS A COMPAÑEROS DE TRABAJO, AMIGOS O FAMILIARES

Gracias a esta operación se ha logrado descubrir al detalle como operaba este numeroso grupo criminal, constatando así que los efectos sustraídos eran vendidos entre los propios compañeros de trabajo, familiares o amigos llegando incluso a recibir encargos específicos, recoge una nota de la Guardia Civil.

De toda la información analizada se destaca que los efectos que eran vendidos a las joyerías o plataformas de internet inspeccionadas, en ocasiones iban acompañados de la documentación personal del pasajero para así poder atribuirle la propia venta a la víctima, dificultando así las labores de investigación.

Además, en alguna de las conversaciones interceptadas se pudo comprobar el robo de una maleta facturada, la cual pudo contener al menos 100.000 euros en fajos de billetes de 500 euros.

En esta tercera fase, la cifra de acusados ha ascendido a 56 personas entre detenidos e investigados, siendo personal de compañías aéreas y de handling que trabajan en los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, así como familiares o conocidos, quienes encargaban las joyas y objetos que debían sustraer y que han sido valoradas en 1.138.243 euros, que sumado a lo investigado en la primera fase asciende a 3.091.784,93 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto Tenerife Sur con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Con la finalización de esta investigación en su tercera fase y que había sido declarada secreta por la autoridad judicial competente, la Guardia Civil ha logrado erradicar un grupo criminal sin precedentes en la comunidad internacional y especialmente en el sector del transporte aéreo.