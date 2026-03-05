La caída una palmera por el viento ocasionó el cero energético de La Gomera en enero

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La caída de una palmera sobre una red de distribución, a raíz del fuerte viento que reinaba en La Gomera el 18 de enero, fue la causa del cero energético registrado en la isla durante poco más de 15 minutos, si bien la recuperación total del suministro fue de tres horas.

Así lo recoge el informe preliminar del incidente elaborado por Endesa y Red Eléctrica y que ha avanzado este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, a pregunta de NC-bc.

En ese sentido ha comentado que la caída de la palmera generó una "perturbación" en el sistema eléctrico insular que derivó en una "situación de inestabilidad de frecuencia" y en el "cero total" del sistema.

No obstante, ha agregado que se ha pedido información más "detallada" al operador del sistema, a la distribuidora y a la empresa generadora para "determinar con precisión" todas las circunstancias del siniestro.

Asimismo, ha apuntado que si encuentran alguna evidencia de "responsabilidad" de alguna de las empresas habrá sanciones, como ocurrió ya con el cero energético en la misma línea ocurrido en 2023 y que se saldó con una multa a Unelco Endesa por importe de 12,1 millones y que ya está "tramitada y notificada".

Zapata ha dicho también que de cara al futuro, el suministro eléctrico de la 'isla colombina' va a mejorar con la puesta en funcionamiento del cable submarino que la une con Tenerife el próximo 25 de marzo, una vez culminada la subestación de El Palmar, mientras que sobre el cierre del anillo insular eléctrico, ha admitido la "dificultad" por el modelo "en forma de antena" que hay en la isla y que no interconecta la energía.

En el caso concreto de Valle Gran Rey, ha comentado que hay muchas propuestas sobre la mesa y se tomará la más adecuada tendiendo en cuenta los yacimientos arqueológicos que hay en la zona.

Yoné Caraballo (NC-bc) ha comentado que el apagón afectó especialmente al subsector de la restauración, ya que se produjo un domingo, pero dejó a casi 16.000 clientes en la isla sin luz.

Ha valorado la puesta en marcha del cable submarino pero entiende que no va a ser la "panacea" porque el anillo insular "es deficitario" y no está ejecutado del todo. "De nada nos vale estar interconectados si luego no va a soportar la energía para tenerla a todos los lados", ha comentado.