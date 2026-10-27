CaixaBank cree que aún faltan "muchas" medidas para hallar una solución definitiva al problema de vivienda en Canarias

Panel 'La economía del mañana para Canarias', celebrado en el marco de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso Salazar, ha opinado que aún faltan "muchas" medidas por adoptar por parte de las diferentes administraciones para hallar una solución definitiva al problema de la vivienda en las islas.

"Una sola medida paliará un poco el problema, pero se trata de un conjunto de medidas que yo creo que se están tomando, y faltan muchas más por tomar para encontrar una solución definitiva", ha dicho este martes durante su participación en el panel 'La economía del mañana para Canarias', celebrado en el marco de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias.

En este punto, ha explicado que no es tanto lo que cuesta la vivienda en sí, sino que existe un problema de tema de oferta y demanda porque si no ofertan el mercado, "difícilmente los precios van a bajar".

"Hemos aumentado la población --observó--, cada día aumenta la población en todas las islas, cada día hay más demanda de trabajo en entornos donde no hay vivienda. Hay sitios donde no se puede contratar porque los empleados no tienen dónde vivir, y si van el precio es muy alto respecto al salario que se les paga".

Afonso ha hecho especial hincapié en que aquí se está hablando de un déficit estructural con la vivienda a la que "no hay una sola medida" aislada que poner encima de la mesa para darle respuesta.

El director territorial de CaixaBank recordó que se ha pasado de construir 35.000 viviendas en el año 2006 a construir solo 1.000 a partir del 2008. "Pues seguramente ni 1.000 ni 35.000, sino un punto medio que permita que en un plazo razonable lleguemos a un punto de equilibrio que el coste de la vivienda no sea tan alto", dijo.

Para concluir, apuntó que el coste de la vida ha aumentado, al igual que el Euríbor o la vivienda, por lo que, dijo, hace falta aumentar salarios pero teniendo en cuenta que para las empresas el coste del material, del transporte o los impuestos también se han visto incrementados y que necesitan ser sostenibles.