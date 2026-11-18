CaixaBank repartirá más de 3.175 regalos a niños y mayores en situación de vulnerabilidad esta Navidad en Canarias - CAIXABANK

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank repartirá más de 3.175 regalos a niños y personas mayores en situación de vulnerabilidad en Canarias a través de su programa 'El Árbol de los Sueños'. La iniciativa solidaria, que cumple su novena edición, pondrá el foco en la cadena de colaboración que forman empleados, clientes particulares, 26 empresas, clubes deportivos de las islas y entidades sociales.

Todos ellos se unen con el objetivo de que niños en situación de vulnerabilidad y personas mayores que viven en residencias o se encuentran en situación de soledad no deseada "vean cumplidos sus deseos y reciban el regalo que han pedido estas Navidades", según ha destacado la entidad en una nota de prensa.

La iniciativa ha sido presentada en un acto que contó con la participación de Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias; Olga del Pino, responsable de Acción Social de la entidad en las Islas; y Tania Teigell, directora de Procesos Comunitarios y Participativos de Aldeas Infantiles en Canarias, en representación de las entidades del tercer sector.

Durante el encuentro, los intervinientes pusieron en valor la implicación creciente que genera el programa y que permite ampliar cada Navidad su alcance en Canarias. El 'Árbol de los Sueños' se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank en Canarias, que disponen desde este 18 de noviembre de un total de 3.117 cartas escritas por niños y niñas de hasta 12 años, que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad.

Además, el programa ha incorporado las cartas de otras 59 personas mayores que viven en residencias, participan en talleres o utilizan servicios ofrecidos por entidades sociales en todas las comunidades autónomas y que se distribuirán entre empresas clientes del banco.

Los clientes de la entidad financiera que quieran participar en el 'Árbol de los Sueños' deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una de las cartas escritas por un niño o niña en la que detallará el regalo concreto que desea para estas fiestas navideñas. Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 11 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, CaixaBank y las 11 entidades sociales colaboradoras en Canarias organizarán la recogida y reparto de los regalos para convertir en realidad la ilusión de los participantes, teniendo en cuenta que para muchas familias este puede ser el único regalo que reciben gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre clientes y empleados de la entidad.

La imagen de 'El Árbol de los Sueños' en esta edición ha sido fruto de una acción colaborativa que se ha llevado a cabo en Toledo entre 200 niños, personas mayores, usuarios de entidades sociales y el colectivo artístico Boa Mistura, que ha realizado proyectos en más de 40 países y ha colaborado con destacadas organizaciones internacionales como Naciones Unidas y ONGs como Greenpeace, Amnistía Internacional o Aldeas Infantiles.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el 'Árbol de los Sueños' prevé repartir este 2026 más de 37.000 cartas: más de 35.000 cartas escritas por niños en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad, así como otras 2.000 personas mayores --el doble que el año pasado-- que se distribuirán entre empresas clientes del banco.

El 'Árbol de los Sueños' es una iniciativa organizada por CaixaBank que cuenta con la colaboración de más de 400 entidades sociales, incluyendo sus delegaciones, vinculadas a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil en todas las comunidades autónomas, así como con el apoyo de 600 empresas.

Con las más de 2.800 oficinas que participan en este programa, CaixaBank logra llevar 'El Árbol de los Sueños' a toda España. La edición de 2026 es la novena de 'El Árbol de los Sueños' y, desde la primera edición de 'El Árbol de los Sueños', en 2018, CaixaBank ha conseguido ayudar a cumplir los deseos de más de 250.000 niños y 3.000 personas mayores.