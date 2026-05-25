La caladoras de Ingenio (Gran Canaria) confeccionan el regalo institucional de Canarias al Papa León XIV - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La caladoras de Ingenio (Gran Canaria) han confeccionado el regalo institucional que el Gobierno de Canarias entregará al Papa León XIV con motivo de su próximas visita al archipiélago los próximos 11 y de 12 de junio.

En este sentido, el presidente, Fernando Clavijo, recibió este lunes de manos de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI) las piezas encargadas por Presidencia para Su Santidad, según ha informado el Ejecutivo regional.

En el encuentro participaron también el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, el Obispo Auxiliar, Cristóbal Déniz, y por parte de la Asociación, su presidenta, Isabel Hernández, el vicepresidente, David Castellano, así como, Obdulia Artiles, Aday Segura, Candela Martín, Ignacia Martín, Rita Sánchez, Adela Hernández, Isabel Hernández, Pino Ramírez, Francisca Sánchez y Esperanza Pérez.

Por su parte, el regalo institucional está compuesto por un mantel de altar y un alba elaborados con el sello de los Calados de Ingenio. A estas dos piezas se suma una estola personalizada, donada por la propia Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, en la que figura la inscripción realizada a mano 'SS Papa' y 'León XIV'.

La elaboración de las tres piezas ha supuesto alrededor de 1.400 horas de trabajo, desarrolladas en tiempo récord desde el pasado mes de marzo por ocho artesanas caladoras

El Gobierno regional ha hecho especial hincapié en que el conjunto es mucho más que un obsequio protocolario porque es una representación de Canarias hecha hilo a hilo, "un trabajo que une fe, tradición, memoria popular y patrimonio cultural en un momento especialmente simbólico para las islas".

GENEROSIDAD, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

Al respecto, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, agradeció a la asociación "su generosidad, su compromiso y la enorme responsabilidad con la que asumieron este encargo desde el primer momento".

Por ello, destacó que "cuando Presidencia les planteó la posibilidad de realizar este trabajo, dijeron sí sin dudarlo, conscientes de la dimensión histórica y emocional que tenía para Canarias", señaló.

Según el portavoz del Gobierno canario "estas piezas no solo hablan de una técnica centenaria; hablan de nuestra gente, de nuestras mujeres artesanas, de la transmisión del conocimiento, de la identidad de un pueblo que ha sabido conservar su patrimonio y proyectarlo al mundo", afirmó.

UN SÍMBOLO DE LA ARTESANÍA CANARIA

La secretaria de ACVI, Obdulia Artiles, apuntó que "se tratan de prendas de incalculable valor porque es un símbolo de la artesanía canaria y en el caso del municipio de Ingenio una de las máximas señas de identidad del pueblo".

De la misma forma, subrayó que en este trabajo "trasciende y se da visibilidad a un arte centenario que ha llegado hasta hoy en parte por esas escuelas de artesanía que aún se conservan hoy en el municipio de la mano de Coros y Danzas".

Mientras, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, calificó el trabajo realizado por las artesanas de Ingenio como "una obra de arte, una joya por las horas que conlleva, el cariño y la dedicación que lleva ese paño de altar".

En este punto, confirmó que el mantel se utilizará en la misa que ofrecerá el Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria en "un altar del que va a estar pendiente el mundo entero, que verá esta joya de Ingenio y que servirá para reconocer el trabajo de estas mujeres y el cariño del pueblo de Ingenio".

UN ALTAR TEJIDO CON SÍMBOLOS DE CANARIAS

La pieza principal es un mantel de altar de 3,25 metros de largo por 2,45 metros de ancho, confeccionado en tela blanca de hilo de alta calidad y trabajado con distintos tipos de calado tradicional.

En él predominan los calados conocidos como "de las tres hebras", flores, caracol y caracol zurcido de pico, una técnica de enorme complejidad que hunde sus raíces en casi 200 años de historia.

De igual modo, el mantel incorpora símbolos cargados de significado. Junto a la cruz, emblema distintivo de la Iglesia, las caladoras han incluido dos referencias a la identidad canaria: una pintadera circular y otra triangular, realizadas con calados denominados tachón y zurcido.

UN ALBA DESTINADA AL USO DEL PAPA Y UNA ESTOLA

A este mantel se suma un alba destinada al uso del Papa, para la que se han empleado los calados conocidos como aironado y puerta iglesia.

Finalmente, la estola, donada por ACVI, completa el conjunto con una inscripción personalizada y varios tipos de calado, entre ellos rehilo, estrellita y zurcido.