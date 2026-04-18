La calima persistirá este domingo en el archipiélago canario, donde podrán superarse los 30ºC

Archivo - La inestabilidad persiste este domingo en el norte y nordeste mientras que nueve provincias superarán los 30º - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La calima volverá a persistir este domingo en el archipiélago canario, especialmente en zonas de medianías y cumbres de las islas más montañosas. Los cielos estarán poco nubosos, salvo intervalos de nubes medias y altas a primeras horas, cuando no se descartan lluvias débiles, acompañada de alguna tormenta, en islas centrales.

Así lo informa la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte que, respecto a las temperaturas, podrán superarse los 30 ºC en medianías de Tenerife así como en las islas orientales. Además, tampoco se descarta que se superen localmente los 34 ºC en el interior y oeste de las islas orientales.

El viento, por su parte, soplará de flojo a moderado de componente este en zonas bajas, rolando a componente oeste en las occidentales al final del día. En cumbres y medianías de las islas montañosas, soplará de moderado a fuerte de componente sur con probables rachas muy fuertes.

En el resto del país, la inestabilidad atmosférica continuará este domingo afectando este domingo al norte y nordeste peninsular a la par que las temperaturas superarán los 30 grados hasta en nueve capitales de provincia.

De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo por tormentas en las regiones de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja desde el mediodía hasta las 20.00 horas, intervalo horario en el que se podrían ocasionar las lluvias con mayor magnitud.

De forma más precisa, las precipitaciones llegarán en forma de chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes y estar venir acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento en áreas del sistema Ibérico, el norte de Burgos, el valle del Ebro, Navarra y los Pirineos, principalmente.

Igualmente, durante las primeras horas del día predominarán las nubes bajas en Galicia, el Cantábrico, los litorales de la Comunidad Valenciana y el oeste del mar de Alborán. A partir de la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del nordeste peninsular, mientras que en el resto del territorio los cielos permanecerán despejados generalmente.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros volverán a ver máximas de 25ºC o más en casi toda la Península y al menos los 30ºC en Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Zaragoza y Toledo. No obstante, los valores máximos se verán en Sevilla donde se podrían alcanzar temperaturas ya veraniegas de 33ºC.

En el resto permanecerán estables, aunque se prevé un ascenso de las máximas en el extremo norte peninsular, especialmente notable en el norte de Galicia y en el litoral cantábrico donde aumentarán entre los 4ºC y 8ºC con respecto a los valores del sábado.

En Canarias, la jornada comenzará con abundante nubosidad media y alta, aunque tenderá a despejar a lo largo del día. Además, no se descartan brumas y bancos de niebla en el interior de Galicia y en las comunidades cantábricas, mientras que la calima empezará a remitir en las islas más occidentales del archipiélago.

Del lado de las temperaturas, éstas subirán en las islas orientales y descenderán en las occidentales. Así, Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 28ºC de máximas y Santa Cruz de Tenerife hasta 30ºC.

Respecto al viento, soplará flojo y variable en el interior y con algunas brisas en los litorales, salvo en el Cantábrico, donde será moderado del este y nordeste, con intervalos de fuerte en el norte de Galicia.

Asimismo, en el Estrecho se espera levante moderado, con posibles rachas muy fuertes. En Canarias, el viento será moderado y variable, con rachas muy intensas del sur en zonas altas de Tenerife y La Palma, así como de forma puntual en La Gomera y Gran Canaria.