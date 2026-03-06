Cámara de Santa Cruz de Tenerife ve "moderado" el impacto en Canarias de un embargo comercial de EEUU e España

Archivo - Sede de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife - CÁMARA DE COMERCIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ha calificado este viernes de "moderado" el impacto en Canarias del posible embargo comercial de Estados Unidos a empresas españolas. ya que, aunque el mercado estadounidense tiene relevancia para determinados nichos industriales y tecnológicos de las islas, su importancia dentro del conjunto de las relaciones comerciales de Canarias es "relativamente reducido".

A pesar de las consecuencias limitadas, el presidente de la Cámara, Santiago Sesé, insiste en la importancia de seguir diversificando mercados internacionales, con el objetivo de reducir la exposición de las empresas canarias a posibles tensiones comerciales derivadas de conflictos geopolíticos.

En concreto, en 2025, las exportaciones de Canarias a Estados Unidos alcanzaron los 89 millones de euros, un 2,9% del volumen del comercio del archipiélago con el exterior, por detrás de otros destinos como el conjunto de la Unión Europea, que concentra el 39% de las exportaciones canarias, o el Reino Unido, con el 3,1%.

Por otro lado, Estados Unidos se sitúa por delante de otros mercados como Mauritania, Senegal, Países Bajos o Alemania, recoge una nota de la Cámara.

En el conjunto de España, Canarias ocupa el puesto 14 entre las comunidades autónomas que más exporta.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife acaparó el año pasado 14 millones de euros del total de las exportaciones, siendo la que más creció con un 313%, sólo superada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La estructura de las exportaciones canarias a Estados Unidos está dominada por los productos industriales y tecnológicos, que concentran la mayor parte del valor exportado.

De los 89 millones de euros vendidos a este mercado, 76 millones corresponden a este grupo de productos.

El resto se reparte entre bienes de consumo, con 7,5 millones de euros; productos agroalimentarios, con 4,4 millones y bebidas, con menos de un millón de euros.

Entre los productos más destacados se encuentra el equipamiento para navegación aérea, que representa la principal partida exportadora con 58,4 millones de euros, lo que equivale al 65,6 % del total exportado a Estados Unidos.

También destacan los grupos electrógenos, con 10,8 millones de euros; las fibras, jugos y extractos vegetales, con 5 millones; los productos de perfumería, con 4,17 millones de euros y los pescados frescos o refrigerados, con 3,5 millones de euros.

A estas exportaciones se suman otras de menor volumen, como moluscos y crustáceos, con menos de un millón de euros, o vinos con denominación de origen, que alcanzan alrededor de 700.000 euros.

SALDO NEGATIVO DE 117 MILLONES

En términos de la balanza comercial entre Canarias y Estados Unidos, en 2025, las importaciones ascendieron a 206 millones de euros, más del doble que las exportaciones, lo que arroja un saldo comercial negativo de 117,4 millones de euros.

Al igual que ocurre con las exportaciones, la mayor parte de las importaciones corresponde a productos industriales y tecnológicos, que suman 187 millones de euros, mientras que los bienes de consumo alcanzan los 9,9 millones y los productos agroalimentarios los 8,4 millones de euros.

Entre los principales productos importados desde Estados Unidos destacan los combustibles y lubricantes, con 60,6 millones de euros; el material vinculado a defensa y seguridad militar, con 26,3 millones de euros; el equipamiento para navegación aérea, con 25,4 millones; la pasta de papel y papel, con 12,8 millones y el instrumental médico y quirúrgico, con 9,9 millones de euros.

En el ranking de proveedores, Estados Unidos ocupa el séptimo lugar entre los países de origen de las importaciones canarias, representando el 4,4 % del total de las compras exteriores del archipiélago, por detrás de economías como Alemania, China o Italia.

Asimismo, Canarias se sitúa como la undécima comunidad autónoma española que más importa desde Estados Unidos, con 104 millones de euros en la provincia de Las Palmas y 102 millones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En 2025, casi 200 empresas canarias exportaron a Estados Unidos Desde el punto de vista empresarial, en 2025, 197 empresas canarias exportaron a Estados Unidos, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al año anterior, de las cuales 108 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Durante ese mismo año, 115 empresas iniciaron o retomaron su actividad exportadora hacia este mercado, mientras que 111 dejaron de exportar.

Por su parte, el número de empresas exportadoras regulares, al haber mantenido ventas a Estados Unidos durante los últimos cuatro años consecutivos, asciende a 45, de las cuales 17 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.