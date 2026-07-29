Camareras de piso de Canarias piden una huelga general en España

Asamblea de la asociación canaria de camareras de piso - SINDICALISTAS DE BASE

ADEJE (TENERIFE), 29 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Camareras de Piso de Canarias acordó en la tarde de este martes por unanimidad solicitar a los sindicatos la convocatoria de una huelga general en toda España para reclamar la regulación de la subcontratación, la prejubilación y el derecho a la jubilación parcial de las Camareras de Pisos y una mejora de las condiciones laborales.

El colectivo advierte en un comunicado que sufre diversas enfermedades profesionales como túnel carpiano, lumbalgias, hernias o 'codo tenista' más cuadros de estrés, ansiedad y 'bornout', subrayando que el "altísimo porcentaje" de incapacidad temporal es, a juicio de la patronal, un caso de "absentismo".

Además solicitan que en la aplicación de la ley canaria turismo, modificada en abril, se fije las camas sean elevables hasta la altura de la camarera y que los carros motorizados sean manejables.

Igualmente piden que se prohíba la externalización de los servicios, algo que solo está prohibido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que la jornada laboral para las trabajadores de más de 58 años se rebaje de ocho a seis horas diarias sin perder salario y que se incluyan bonificaciones en la Seguridad Social para la prejubilación.

Las camareras también exigen "más compromiso y firmeza" a la Inspección de Trabajo ya que la "inacción" hace que se estén pagando incapacidades permanentes y las mutuas "se llenen los bolsillos".