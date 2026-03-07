Un camión cae al agua en el Puerto de Las Palmas sin que haya heridos

Archivo - Puerto de Las Palmas- CEDIDO POR APLP - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha precipitado al agua a primera hora de este sábado, 7 de marzo, en la zona de la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea del Puerto de Las Palmas.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), que confirman que el incidente no ha producido heridos ni ha dejado personas afectadas.

En este sentido, el camión habría estado vacío cuando, por motivos que se desconocen, cayó al agua y quedó con la cabeza tractora hundida y el semirremolque semihundido.

Finalmente, las mismas fuentes han indicado que hasta el lugar se han desplazado los medios necesarios para proceder al izado y retirada del vehículo.