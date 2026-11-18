Sucesos.- Un camión pierde el control, colisiona con ocho vehículos y deja cuatro heridos en la entrada a Santa Cruz - POLICÍA LOCAL SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este miércoles tras registrarse la colisión múltiple entre un camión y varios vehículos en la avenida Manuel Hermoso Rojas que da entrada a Santa Cruz de Tenerife desde la Autopista Norte (TF-5).

Los primeras informaciones de los servicios de emergencia apuntan a que el camión, de 7.500 kg, perdió el control y no pudo frenar, colisionando a su paso con ocho vehículos. Finalmente, consiguió parar al impactar contra el muro de la Refinería, según ha precisado el departamento de Emergencias del Ayuntamiento capitalino.

Los vehículos afectados por la colisión estaban parados en el semáforo de acceso a la avenida Manuel Hermoso Rojas en el momento del impacto. A consecuencia del incidente, el acceso a la ciudad ha registrado retenciones durante la tarde de este miércoles.

Por su parte, los heridos, de carácter leve, han sido trasladados a centros hospitalarios para su atención y valoración por parte recursos sanitarios Servicio de Urgencias Canario.

En estos momentos, se trabaja en despejar la vía para que se retome la circulación con normalidad. Hasta la zona se ha desplazado un equipo de Atestados Policía Local, recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de los Bomberos y el servicio municipal de grúas.