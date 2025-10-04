La campaña de donación de sangre prosigue la próxima semana acercándose a diferentes puntos de Canarias

Unidad móvil de donación de sangre en Canarias - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilitará la próxima semana diferentes puntos de donación de sangre en el archipiélago para acercar la extracción al conjunto de la población de las islas.

En concreto, se llevarán a cabo campañas itinerantes en El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

Antes, este fin de semana estarán operativos varios puntos fijos de extracción en los centros hospitalarios. En el Hospital Universitario de Canarias, en la carretera general C-822, de La Cuesta-Taco, se puede acudir a donar en el espacio habilitado en la planta 0, junto a los ascensores, el sábado de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 08.30 a 21.30 horas. El teléfono de atención al donante es el 922 678 670.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la carretera del Rosario sin número, los profesionales atienden el sábado de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

Por último, en el Hospital Universitario General de La Palma, ubicado en la calle Buenavista de Arriba, sin número, el espacio de donación está operativo el domingo de 13.00 a 20.00 horas. Los números de atención telefónica son 922185321 y 922 185 320.

REQUISITOS PARA DONAR

Mientras, para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.