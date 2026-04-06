La campaña para la prevención del cáncer de piel en Tenerife recorrerá desde este abril sus 31 municipios - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado la tercera Campaña para la Prevención del Cáncer de Piel, una iniciativa que recorrerá los 31 municipios de la isla entre el 9 de abril y el 5 de noviembre para fomentar hábitos de fotoprotección y concienciar a la ciudadanía de que el cáncer de piel es prevenible.

La campaña, que en sus dos primeras ediciones ha llegado a más de 4.200 personas, ampliará su alcance este año con nuevas acciones dirigidas específicamente a la población joven y a colectivos especialmente expuestos al sol por motivos laborales, según ha concretado la corporación insular en una nota.

Esta iniciativa, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cuenta, además, con la colaboración de múltiples entidades, entre ellas, el Servicio Canario de la Salud; el Colegio Oficial de Farmacéuticos, el Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Oficial de Enfermería y la Academia Nacional de Dermatología y Venereología. Además, tiene el aval de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), consolidándose como un "referente" en España por su alcance territorial y el número de entidades colaboradoras.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recordado que la isla tiene una de las tasas de incidencia de cáncer de piel más altas de España, de modo que se hace "fundamental" reforzar este tipo de iniciativas para avanzar en prevención, educación y en la detección precoz de esta enfermeda porque "el cáncer de piel puede prevenirse y saber protegerse marca la diferencia".

El consejero de Educación para la Prevención, Juan Manuel Acosta, ha señalado la importancia de la campaña para la concienciación de la población, afirmando que "la educación es la herramienta más poderosa" para prevenir el cáncer de piel. Ha dicho que el objetivo es que la información se traduzca en hábitos concretos de fotoprotección y fotoevitación y, por tanto, en una mayor conciencia en detección temprana de lesiones cutáneas, ya que "prevenir salva vidas".

Ricardo Fernández de Misa, dermatólogo y presidente de la Sección Canaria de la Academia Nacional de Dermatología y Venereología, ha subrayado que "el cáncer de piel el tipo de cáncer más frecuente del ser humano". Ha precisado que en 2022 se detectaron en la zona sur de Tenerife 4.250 casos nuevos, un crecimiento del 208% con respecto a 2014. "Campañas como esta son fundamentales para que no llegue a desarrollarse la enfermedad, o para detectarla lo antes posible", ha señalado.

Durante la presentación de la nueva edición, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Rodríguez, ha resaltado que en las islas el sol influye en nuestro estilo de vida, lo que se traduce en una mayor exposición. "La buena noticia es que hasta el 90% de los casos de cáncer de piel se pueden prevenir con medidas adecuadas como la protección solar, las revisiones médicas periódicas y la autoexploración", ha remarcado.

Y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Díaz, ha remarcado, además, cómo las campañas anteriores revelaron que "la población conoce los riesgos de la exposición solar, pero no actúa adecuadamente para prevenirlos". "La prevención tiene que ser el futuro de la sanidad".

NOVEDADES DE LA CAMPAÑA

Entre las principales novedades de la campaña, destaca la incorporación por primera vez de acciones educativas en centros escolares y campamentos de verano. En total, se desarrollarán 20 acciones formativas dirigidas a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, con las que prevé llegar a más de 2.400 jóvenes.

También se instalarán carpas en tres facultades de la Universidad de la Laguna.

Además, se pondrá en marcha una comisión de trabajo integrada por representantes de sectores como la ganadería, la pesca, la agricultura, la construcción o la hostelería, con el fin de diseñar estrategias específicas de prevención para trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre y están expuestos a altos niveles de radiación solar.

La iniciativa mantiene también la instalación de carpas informativas en espacios de alta afluencia de los 31 municipios, donde profesionales sanitarios --entre ellos dermatólogos, médicos de familia, farmacéuticos y enfermeros-- ofrecerán asesoramiento personalizado sobre fotoprotección y recomendaciones para la detección precoz. De igual forma, como parte de la campaña se realizarán dos jornadas insulares que congregarán a más de 1.000 personas.

BALANCE DE LA SEGUNDA CAMPAÑA

La segunda edición de la campaña, realizada en toda la isla, permitió sensibilizar a más de 2.500 personas y evaluar hábitos de exposición solar y fotoprotección, según ha informado el Cabildo. Los datos mostraron que más del 70% de los participantes tenía más de 40 años, el grupo con mayor riesgo por daño solar acumulado, y que la población de Tenerife presenta un perfil de riesgo elevado, con un 42% de fototipos claros y un 57% de fototipos medios.

La exposición solar laboral también es "significativa", según este primer balance, ya que casi la mitad de los participantes trabaja al aire libre total o parcialmente y más de 860 personas se exponen una hora o más entre las 12 y las 16 horas, las franjas de mayor radiación. En cuanto a hábitos de protección, el 100% utiliza algún tipo de medida de fotoprotección, principalmente crema solar, gafas y sombrero, aunque el uso de ropa adecuada y búsqueda de sombra no es habitual.

Durante la realización de la campaña, casi el 70% recibió recomendación de acudir a su médico de Atención Primaria. Además, más del 94% de los participantes manifestó que mejorará significativamente sus hábitos de fotoprotección.