La Campaña de Rescate de Juveniles de Pardela Cenicienta en Tenerife registra 2.637 rescates en 2025 - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Campaña de Rescate de Juveniles de Pardela Cenicienta, en la isla de Tenerife, se saldó con un balance de 2.637 ejemplares rescatados en 2025, según los datos recabados por el Cabildo a través del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) La Tahonilla.

Esta acción, realizada entre el 14 de octubre y el 3 de diciembre, contó con la colaboración de colectivos de voluntariado conformados en las denominadas 'Patrullas Ambientales', establecimientos hoteleros, protección civil, las Policías Locales, Policías Nacionales, Guardia Civil y ciudadanos de casi todos los municipios.

Todo el dispositivo, coordinado por el Cabildo, permitió que un total de 2.535 aves fueran devueltas al mar "con éxito", lo que representa un total del 94% de los rescates.

Los resultados determinan que el número de aves rescatadas el año pasado fue menor que el registrado en el ejercicio 2024, campaña en la que se batió un "récord histórico" con más de 3.445 ejemplares recogidos y en el que el índice de supervivencia fue del 96%.

La campaña se activa anualmente para mitigar el impacto de la contaminación lumínica, que desorienta a los juveniles en su primer vuelo hacia el océano, sobre todo durante las fases de luna nueva. Al confundir las luces artificiales con el reflejo de la luna sobre el agua, las aves caen a tierra, quedando expuestas a diversos peligros.

CIUDADANÍA AMBIENTAL

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha celebrado la disminución del rescate de ejemplares juveniles, lo que significa que "las condiciones meteorológicas que se dieron el año pasado fueron más propicias" para los rescates y para que las pardelas pudieran guiarse hacia el mar, a pesar de la contaminación lumínica.

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha recordado que "la Campaña de Rescates de Juveniles de Pardela Cenicienta es la más longeva de toda España", configurando "un ejemplo" de colaboración entre administraciones, asociaciones, colectivos y personas individuales que trabajan, sobre todo en horarios nocturnos, para salvar "un 96% de todas las pardelas que han caído en las zonas de la costa de Tenerife".

SOBRE LOS DATOS

Según el resultado de la memoria 2025, el despliegue operativo en la campaña contó con la participación de 13 ayuntamientos y 20 entidades de voluntariado. Por zonas geográficas, el municipio de Adeje encabezó el número de rescates con 953 aves, seguido de Arona con 730. Otros puntos con actividad destacada fueron Granadilla de Abona (162), Candelaria (120), San Miguel de Abona (119), Santiago del Teide (119) y Guía de Isora (112).

En este contexto, un total de 151 personas recibieron capacitación específica, incluyendo voluntarios, agentes de policía y socorristas. Además, las patrullas ambientales nocturnas contaron con la participación de 349 personas que recorrieron las costas de la isla para localizar ejemplares accidentados.

A pesar de los buenos resultados, el informe final de la campaña subraya la necesidad de evolucionar hacia un modelo de "prevención en origen". De este modo, el objetivo insular para 2026 es "reforzar" la concienciación en los sectores empresariales, como hoteles y locales de ocio nocturno, para que asuman su responsabilidad en la reducción de la luminaria exterior y cumplan de forma estricta las normativas vigentes, reduciendo así el número de aves que caen cada año.