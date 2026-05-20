El Campeonato de Canarias Open de Natación Adaptada Fundación DISA 2026 reúne este sábado a un centenar de deportistas

El Campeonato de Canarias Open de Natación Adaptada Fundación DISA 2026 - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El VIII Campeonato de Canarias Open de Natación Adaptada Fundación DISA 2026 reunirá este sábado, 23 de mayo, a unos 100 deportistas de todas las islas en las instalaciones del Club Natación Las Palmas.

Se trata de una de las citas más importantes del calendario regional de deporte adaptado que contará con representación de todas las categorías de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidades (FCPCD).

También participarán nadadores de todas las categorías, desde la S1 a la S15 y de todas las categorías de Discapacidades Físicas, Visuales e Intelectuales de la categoría Alevín de la Federación Canaria de Natación (FEDECANAT).

Así lo ha informado la organización, que prevé gradas llenas con más de 200 espectadores y el mejor ambiente para respaldar a los competidores de natación adaptada del archipiélago.

La jornada arrancará a las 10.30 horas con el calentamiento oficial, mientras que la competición comenzará a las 11.30 horas y concluirá sobre las 13.30 horas con la correspondiente entrega de premios.

El presidente del Club Natación Las Palmas, Rafael Henríquez, ha comentado que para el equipo es "un honor" recibir este campeonato, posible gracias a las entidades colaboradoras que lo hacen realidad.

La misma idea ha destacado la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, que ha puesto en valor que este campeonato se enmarca en "una de nuestras líneas de trabajo más importante" que se basa en el que el deporte para las personas con discapacidad "sea real, sea un derecho y, sobre todo, que existan oportunidades de competir en Canarias y de soñar con llegar a pruebas nacionales o internacionales" para todas esas personas que "dedican una parte muy importante de su tiempo a entrenar y a mejorar sus marcas".

Además, el presidente de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidades (FCDPD), Juan Carlos Hernández, que ha destacado que este es "un evento inclusivo" en el que participarán también los deportistas de alta competición con discapacidad de Canarias.

El viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, ha celebrado la presentación de esta octava edición del Campeonato de Canarias de Natación para personas con discapacidad, "un evento totalmente consolidado" que se alinea con el objetivo "claro" del Gobierno de Canarias de que "no haya ninguna persona que con algún tipo de discapacidad sienta que no puede practicar ejercicio y actividad física".

Finalmente, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha expresado "el orgullo" de la ciudad por albergar este campeonato que es un ejemplo de "ciudad abierta y que apuesta por el deporte". El sábado "tendremos aquí a deportistas participando, compitiendo, pero sobre todo divirtiéndose y cumpliendo sueños".