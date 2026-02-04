Canarian Hospitality anuncia la construcción de nuevo complejo turístico de lujo en Playa Blanca (Lanzarote) - CEDIDO POR CANARIAN HOSPITALITY

ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

Canarian Hospitality ha anunciado el inicio de las obras de un nuevo complejo turístico de lujo, en concreto un resort de cinco estrellas, en una localización muy próxima a Marina Rubicón, en la zona de Playa Blanca (Lanzarote).

Así lo ha informado la compañía en un comunicado en el que agrega que se trata de su tercer proyecto de en la isla, puesto que ya gestiona MYND Yaiza y Radisson Blue Lanzarote, cuyo inicio de las obras se prevé para este febrero para estar operativo en la primavera de 2028.

De esta manera, el desarrollo, promovido y construido por el Grupo Acosta Matos --socio de Canarian Hospitality-- junto a un grupo de inversores canarios, consistirá en un resort de cinco estrellas compuesto por 97 suites de alta gama con un elevado nivel de exclusividad y privacidad.

Todas las unidades contarán con acceso directo desde la propia unidad a un concepto swim-up, permitiendo la entrada directa a la piscina.

Además, el complejo dispondrá de un restaurante destinado al servicio de desayunos y aspira a incorporar un restaurante de alta gastronomía a la carta, abierto tanto a clientes alojados como a público externo.

También ofrecerá servicio de mayordomo para la atención personalizada en las suites y contará con altísimos estándares de acabados de lujo en todas sus instalaciones, alineados con las principales tendencias del turismo de lujo internacional.

Al respecto, el CEO de Canarian Hospitality, Francisco Fernández, ha comentado que "la puesta en marcha de este proyecto refuerza nuestra apuesta por desarrollos singulares en ubicaciones estratégicas, capaces de generar valor a largo plazo tanto para el destino como para los inversores".

"Playa Blanca reúne las condiciones idóneas para un producto de alta gama que prioriza la calidad, la experiencia del huésped y la integración con el entorno", aseveró.

La gestión y operación del nuevo complejo se enmarcará previsiblemente dentro de la alianza estratégica entre Canarian Hospitality y Radisson Hotel Group, anunciada en la pasada edición de FITUR, mediante la cual la gestora se convierte en socio estratégico para el desarrollo de las marcas Radisson en Canarias y partner para nuevas aperturas en otras regiones del sur de Europa.