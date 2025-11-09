'Canarias, 1500 km de Costa' pide "concienciar" al turista de los peligros del mar tras la "trágica" jornada de ayer

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de 'Canarias, 1500 km de Costa', Sebastián Quintana, ha insistido este domingo en la "prevención y precaución" a la ciudadanía, tanto residentes como turistas, a la hora de aproximarse al mar tras la jornada de este sábado en Tenerife, que culminó con tres personas fallecidas y al menos 15 heridos en plena plealerta por fenómenos costeros. Según los datos de la organización, recabados en los últimos diez años de la organización, ayer fue el día "más trágico" en cuanto a accidentes acúaticos.

Sobre la jornada de ayer, Quintana ha precisado, en declaraciones facilitadas a Europa Press, que los afectados por los distintos incidentes registrados este sábado en el mar eran, en su mayoría, turistas --a excepción de confirmar la nacionalidad del fallecido en la playa de EL Cabezo, en el municipio de Granadilla, y cuyo cuerpo fue localizado flotando en el agua--, siendo víctimas todos ellos de accidentes en un "mismo escenario", es decir, por acercarse a la costa, con olas de hasta 4 metros, y, finalmente, resultar afectados por un golpe del mar.

Los recursos de emergencias intervinieron ayer en el muelle de Puerto de La Cruz (Tenerife) después de que varias personas cayesen al agua tras un golpe de mar. Se registró una persona fallecida --mujer, de nacionalidad alemana--, y nueve heridos, todos ellos turistas, tres graves. Este suceso se suma a la localización, sobre las 14.00 horas de ayer, del cuerpo de un hombre flotando en una playa de Granadilla, al sur.

Este segundo fallecido fue localizado por los socorristas en situación de parada cardiorrespiratoria, pero, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar efectuadas por los distintos efectivos desplazados al lugar, no se obtuvo resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento. Y el tercer fallecido en la costa tinerfeña este sábado fue en Charco de El Viento, en La Guancha, también tras caer al mar.

"Se trata de zonas rocosas, en su mayoría al norte de la isla, y todas las víctimas presentaron traumatismos en distintas partes del cuerpo", ha detallado el presidente de la Asociación en declaraciones a los medios.

A estos incidentes también se suma el registrado unas horas antes, en la mañana del sábado, resultando hasta seis personas heridas tras sufrir un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en Santa Cruz de Tenerife. Según el presidente de la Asociación 'Canarias, 1500 km de Costa', eran todos turistas, esta vez de nacionalidad francesa, y están actualmente ingresados en distintos hospitales de la isla.

IMPRUDENCIAS

Quintana ha aprovechado la ocasión para recordar cuando, hace 10 meses, un menor de edad, turista y de nacionalidad polaca, Arek, perdía la vida en Charco del Viento, en La Guancha, y cuyo cuerpo aún "no ha podido ser localizado, en el fondo del océano Atlántico". Puntualiza que Arek estaba aquel día junto a su familia, y todos ellos fueron arrastrados mar adentro por una gran ola. "La familia se salvó la vida, pero Arek, desgraciadamente, no", ha lamentado Quintana, que ha insistido en la importancia de concienciar también al visitante sobre estos peligros.

"Lo más triste, y viendo las imágenes que nuestra Asociación ha podido difundir, mientras yacía el cuerpo de esta mujer alemana en el muelle del Puerto de la Cruz, veíamos, como así lo tenemos grabado, decenas de turistas que se habían vuelto a poner en el mismo malecón del muelle de esta zona del litoral tinerfeño, con fuerte oleaje, y para observar el paisaje de cómo las olas embaten contra la costa", ha agregado.

En ese sentido, Quintana ha lamentado la "imprudencia descarada" y el "desconocimiento absoluto" sobre el comportamiento del Océano Atlántico, en especial el de turistas llegados desde distintos países de Europa.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

"Es un día negro, un día para no olvidar, y sobre todo un día para reflexionar sobre la importancia de reforzar las medidas de autoprotección. Pero también para concienciar, sensibilizar y dar información a todos aquellos turistas, visitantes, que desde luego sí o sí van a darse un baño en una playa, o por lo menos van a acercarse a la misma, rompiendo esas medidas de seguridad de distancia", ha señalado.

El presidente de la Asociación ha enfatizado, además, en la importancia de que, ante una previsión de fenómenos costeros, las zonas de baño estén valladas y tengan una "señaléctica adecuada" que indiquen peligro, además de garantizar presencia de socorristas y policial.