'Canarias, 1500 km de Costa' recuerda las nueve claves para preservar la seguridad y prevenir ahogamientos este verano

Playa con bandera roja - CANARIAS 1.500 KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Prevención de Ahogamientos, 'Canarias, 1500 Km de Costa' ha lanzado, un año más, las nueve claves para preservar tu seguridad en el agua y prevenir ahogamientos este verano.

En una nota, el colectivo apela a la "responsabilidad y sentido común" en el mar, siguiendo las recomendaciones de los guardavidas y la señalética. De este modo, advierten, meterse en el mar con bandera roja, verse arrastrado por una corriente de retorno, acudir a playas sin socorristas son algunos de lso factores "más comunes" por los que la seguridad como usuarios puede verse "comprometida".

"Comienza el verano y las zonas de costa e instalaciones acuáticas de toda España reciben a millones de bañistas y las imprudencias por exceso de confianza o desconocimiento, pueden desembocar en un ahogamiento u otro tipo de accidente en playas, piscinas, charcones, ríos, pantanos, etc...", recuerda el colectivo, que puntualiza que "saber cómo actuar ante cualquier riesgo es fundamental para reducir las cifras de siniestralidad por sumersión".

UN VERANO SEGURO EN EL MAR

Asimismo, la Asociación ha clasificado en nueve claves para disfrutar de un verano seguro en el agua:

-Bañarse con bandera roja, primera causa de muerte. El 80% de los accidentes en el mar se producen por no respetar el color de la bandera. La bandera roja significa prohibido el baño y es la primera causa de muerte por ahogamiento. Esta bandera es un semáforo en rojo.

-Nunca nades contra una 'corriente de retorno'. Es otro de los principales peligros para el bañista al verse arrastrado mar adentro impidiéndole volver a la orilla. Es la segunda causa de muerte por sumersión. Recuerda el colectivo que una 'corriente de retorno' puede tener la fuerza de diez nadadores olímpicos. Si se está en apuros y no se puede salir, no hay que luchar contra la corriente. Es aconsejable ahorrar energía y mantener la calma, así como agitar los brazos para ser observados y pedir auxilio.

-Playas sin socorristas: nadie te rescatará. Otra de las circunstancias que genera mayor índice de mortalidad es bañarse en playas sin vigilancia o durante la franja horaria en la que no están activos los servicios de rescate. Desde la plataforma se advierte que una playa desierta carece de socorrista y, en ocasiones, de señalización, con lo que si la seguridad del bañista se ve comprometida, no habrá un profesional que le auxilie. Esta circunstancia supone la tercera causa de muerte por ahogamiento.

-Utiliza un casco y chaleco si pescas en zonas rocosas. Cuando vayas a pescar en puntos de costa de acantilados o zonas rocosas, antes consulta siempre la previsión meteorológica, el estado del mar y del viento, y asegúrate llevar el equipo necesario que garantice tu seguridad antes de salir de casa. Usa siempre un casco, calzado apropiado y, sobre todo, un chaleco salvavidas.

-Selfies, el último like. Pretender inmortalizar el momento haciéndose un selfie o auto-foto frente a la costa, especialmente en acantilados o zonas rocosas, se está convirtiendo en una moda cada vez con más seguidores y, en consecuencia, exponerse a sufrir un accidente. Y si es con fuerte oleaje por su espectacularidad, las probabilidades de sufrir un percance más grave aún, se multiplican, dada la urgencia con que se pretende hacerla para garantizar la espectacularidad de la imagen.

-Distingue 'salvavidas' de 'juguetes que se inflan'. Los niños son los más vulnerables al medio acuático. Sólo hacen falta 27 segundos para que un bebé de doce meses de vida se ahogue. Un flotador no es un salvavidas, es un juguete que se infla. Los manguitos y flotadores circulares, elementos de seguridad muy cuestionable; pueden salirse o dejar al pequeñ@ boca abajo. Los que tienen forma de animal (cisnes, unicornios, flamencos, etc.), son especialmente peligrosos en el mar ya que su tronco y cabeza hacen de efecto vela y arrastrarán al bañista mar adentro. Métete en el agua siempre con l@s niñ@s.

-Motos acuáticas, la mayoría sin experiencia. Cuando practiques deportes acuáticos, presta atención a la zona de seguridad y mantente alejado de los bañistas. Si practicas deporte a motor o navegación siempre a más de 200 metros de la playa o 50 metros de las zonas rocosas. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de los pilotos de motos acuáticas en España carecen de titulación y, lo peor, de experiencia. Eso sí, antes de salir al mar, informa a alguien en tierra de la actividad que vas a realizar.

-El buceo, un deporte de riesgo. A la hora de practicar submarinismo, acuérdate de ir siempre acompañado y de revisar el equipo antes de sumergirte en el mar. Bucea siempre, como mínimo, con otra persona y hazte acompañar de un profesional cualificado. Sé consciente de tu preparación física y de tus limitaciones antes de practicarlo. No olvides que este es un deporte de riesgo.

-La hidrocución o 'corte de digestión'. Después de una copiosa comida o mucho tiempo expuesto al sol, entra en el agua con moderación. Evita exponerte más de media hora seguida al sol y utiliza siempre una crema con alta protección solar.