Canarias acoge por segunda vez la Ciberliga Guardia Civil en pre-amateur con la participación de 18 centros

Presentación de la VII Ciberliga Guardia Civil, que se celebra por segundo año en Canarias - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Zona de la Guardia Civil de Canarias ha presentado este martes la VII Ciberliga, en la modalidad pre-amateur, que está destinada a alumnos del último curso de secundaria, y que por segundo vez se desarrolla en el archipiélago canario.

La presentación se ha realizado en el IES José Zerpa de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), donde han asistido más de 550 alumnos, y se mantuvo una conexión telemática permanente con los estudiantes de 4º de ESO de los 18 centros participantes, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, además del IES José Zerpa de Gran Canaria participan por Tenerife los institutos Doctor Antonio González González, Montaña de Guaza, Tegueste, CEO Guajara, IES Tacoronte-Óscar Domínguez y Cruz Santa; mientras que por la isla de Gran Canaria están el IES Vega de San Mateo, el Villa de Firgas y el Eusebio Barreto Lorenzo.

Por su parte de la isla de Fuerteventura participan los institutos Gran Tarajal, Puerto Cabras Rafael Báez, mientras que en la isla de Lanzarote estará el IES Haría; de la isla de La Palma el IES Eusebio Barreto Lorenzo y el José María Pérez Pulido; por parte de La Gomera el IES San Sebastián de La Gomera y de El Hierro el IES Garoé.

En este acto de presentación han estado el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Canarias, el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, así como el director general de Ordenación de Enseñanzas, Inclusión e Innovación, entre otras autoridades civiles.

El principal objetivo de la VII Ciberliga es concienciar a los estudiantes más jóvenes sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías mediante una competición dinámica, de tal forma que los participantes se enfrentarán a ciber-retos que simulan situaciones reales de navegación en internet.

Y para resolver estos retos deberán aplicar habilidades de investigación digital, trabajar en equipo y poner en práctica las enseñanzas de la acción formativa previa, impartida por agentes especializados de la Guardia Civil.