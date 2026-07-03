Canarias activará este domingo la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife

Archivo - Imagen de archivo de un incendio en Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife a partir de las 08.00 horas de este domingo, 5 de julio, ante la previsión de un episodio de altas temperaturas que se prolongará durante varios días.

En concreto, la alerta afectará a Gran Canaria por encima de la cota de 400 metros y a las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife, según recoge la declaración emitida este viernes por el Ejecutivo regional en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

De esta manera, se espera que el episodio de calor comience previsiblemente el domingo en las islas orientales y tenderá a extenderse progresivamente al resto del archipiélago durante la próxima semana, especialmente a partir del martes.

Así, para el domingo se esperan en Gran Canaria temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados, aunque de forma puntual podrían alcanzarse los 38 grados en zonas de interior, medianías orientadas al sur y oeste y en la cuenca de Tejeda durante el lunes.

En Tenerife, por su parte, se prevén máximas de entre 32 y 35 grados en las medianías y vertientes sur y oeste, con tendencia al alza durante los primeros días del episodio.

Asimismo, la Dirección General de Emergencias señala que la inversión térmica se situará entre los 400 y 500 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en Tenerife, favoreciendo el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y las zonas forestales, donde la humedad relativa será inferior al 30 por ciento por encima de la inversión.

A ello se sumará el predominio del viento alisio de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes, así como una ligera intrusión de calima sobre las islas orientales.