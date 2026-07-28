Canarias actualiza el Plan Forestal hasta 2047 y refuerza la lucha contra incendios y la adaptación al cambio climático

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández (c), en la presentación del nuevo Plan Forestal - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado este martes, en el Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente, en La Palma, el nuevo Plan Forestal de Canarias, un instrumento estratégico destinado a orientar la protección, conservación y gestión sostenible de los montes del archipiélago durante los próximos 21 años.

El documento, aprobado por el Gobierno de Canarias, sustituye al Plan Forestal de 1999 y actualiza la planificación autonómica para adaptarla a los nuevos marcos normativos, a los avances técnicos y a los efectos del cambio climático, especialmente al incremento del riesgo de grandes incendios forestales.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, destacó que "Canarias dispone de una hoja de ruta renovada para proteger sus montes, mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático y reforzar la prevención y la respuesta frente a los incendios forestales".

Igualmente señaló que el plan "no solo aborda la conservación del territorio, sino que reconoce la importancia económica y social del sector forestal, su capacidad para generar empleo y su papel en el mantenimiento de las poblaciones y actividades del medio rural".

El director general del Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende, explicó que "se trata de un instrumento de planificación estratégica que establece las principales líneas de actuación de la política forestal canaria, pero que no tiene carácter normativo ni sustituye a la legislación vigente".

Morcuende destacó que "el documento parte de un análisis detallado de la superficie forestal, la titularidad de los montes, las diferentes formaciones vegetales y la incidencia de los grandes incendios, lo que permite adoptar decisiones ajustadas a la realidad de cada isla".

Asimismo, señaló que la Consejería también se encuentra inmersa en la elaboración de la primera Ley de Montes de Canarias.

El nuevo Plan Forestal se ha diseñado para un periodo de 21 años, dividido en tres etapas de siete años que contarán con sus correspondientes revisiones.

Esta distribución permitirá evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos y facilitará la coordinación de las actuaciones con los programas europeos, estatales y autonómicos de financiación.

TRES AÑOS DE TRAMITACIÓN

Su tramitación comenzó en 2023 con la elaboración del documento estratégico y un amplio proceso de análisis, diagnóstico y participación.

Posteriormente, el plan fue sometido a evaluación ambiental, consultas públicas y aportaciones ciudadanas, que fueron estudiadas e incorporadas antes de su aprobación definitiva.

Concretamente, el documento se estructura en tres grandes ejes, ocho líneas de actuación y 18 programas.

El primer eje recoge las acciones directas sobre el territorio, como la prevención, extinción y restauración frente a incendios forestales, la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los montes y la lucha contra la erosión y la pérdida de suelo.

En este apartado se incluyen actuaciones como las desarrolladas por los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), que durante los últimos tres años han contado con una inversión de 39 millones de euros, de los que 15 millones se han destinado a reforzar y modernizar sus medios materiales.

Esta inversión ha permitido incorporar nuevos helicópteros, vehículos especializados, drones, maquinaria y tecnología de última generación para mejorar tanto la capacidad de respuesta ante los incendios como las labores de prevención que el operativo desarrolla durante todo el año.

Además de su intervención durante la campaña de alto riesgo, los EIRIF realizan de forma permanente trabajos de selvicultura preventiva, reducción del combustible vegetal, mantenimiento de áreas estratégicas de protección, planificación y análisis del territorio, contribuyendo a disminuir el riesgo de grandes incendios y a mejorar la conservación de los montes canarios.

El segundo eje se centra en las acciones socioeconómicas, sociales y culturales, con medidas dirigidas a impulsar el empleo, reactivar terrenos forestales y promover actividades compatibles con la conservación.

RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DEL ALMENDRO

Entre los ejemplos se encuentran los proyectos de recuperación de terrenos vinculados al cultivo del almendro.

El tercer eje engloba las acciones institucionales relacionadas con la coordinación administrativa, el seguimiento del Plan, la financiación, la investigación, la mejora de la normativa y la futura Ley de Montes de Canarias.

El ámbito de actuación comprende todo el archipiélago y tiene en cuenta tanto las superficies arboladas como las no arboladas.

En este sentido, el Plan presta especial atención a islas como Fuerteventura y Lanzarote, cuyos terrenos forestales desempeñan una función fundamental en la protección frente a la erosión, la pérdida de suelo y la degradación del paisaje.

La financiación se programará por fases y combinará fondos europeos, estatales y autonómicos.

Además, el documento incorpora mecanismos de seguimiento para evaluar las medidas ejecutadas, analizar sus resultados y adaptar las actuaciones a las necesidades futuras.

"El nuevo Plan Forestal permitirá desarrollar una política más coordinada, planificada y eficaz, capaz de proteger nuestro patrimonio natural y, al mismo tiempo, fortalecer la relación entre la ciudadanía, el sector forestal y el medio rural", concluyó Zapata.