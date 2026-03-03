Canarias acude a la ITB Berlín para reforzar su liderazgo en invierno con un "rentable" mercado alemán - CEDIDO POR TURISMO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo y Empleo de Canarias, Jéssica de León, inauguró este martes el stand de Islas Canarias en la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB Berlín), donde el archipiélago llega como el destino líder en invierno para un mercado alemán que es de los "más rentables" para el destino.

Así lo ha informado el Gobierno regional en un comunicado en el que ha resaltado que el gasto por turista y viaje de los alemanes es uno de los más altos gracias a su mayor estancia media.

En la inauguración del stand estuvieron presentes los miembros del equipo de la Consejería y de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, así como representantes de los siete cabildos y de las empresas presentes en la feria.

Además, el espacio canario recibió la visita de una delegación liderada por el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas; el coordinador del Gobierno federal para la Industria Marítima y el Turismo, Christoph Plob; y el alcalde de Berlín, Kai Wegner, entre otras autoridades.

El año pasado, 2,8 millones de visitantes germanos eligieron el archipiélago para sus vacaciones, lo que supuso una cuota del 15% del total, mientras que representaron un mayor porcentaje de facturación, con 4.193 millones de euros y un 18% del total.

Por su parte, el viajero alemán resulta muy interesante para el destino porque se caracteriza por "una estancia más larga, un elevado gasto por viaje y una alta fidelidad a nuestra tierra", detalló la consejera.

El turista alemán gasta una media de 1.641 euros por viaje y es uno de los mercados con las estancias más largas, con una media de 11,1 días, muy por encima del promedio general de 9,3 días.

EL MERCADO EMISOR MEJOR REPARTIDO ENTRE LAS ISLAS

De León recordó que "es el mercado emisor mejor repartido entre las islas, aunque su peso es especialmente importante en Fuerteventura y La Palma, así como para la oferta alojativa tradicional de La Gomera".

Estos visitantes destacan además por su alta fidelidad, pues el 71% son turistas repetidores y el 20%, es decir, unos 567.000 alemanes, ha visitado las islas en al menos diez ocasiones. Además, el 16% muestra una alta recurrencia, pues ha viajado a Canarias al menos una vez al año en los últimos cinco años.

"En la temporada de invierno seguimos siendo el primer destino para los viajeros germanos, muy por encima de Baleares, Egipto y Turquía", explicó De León", "lo que demuestra que los turistas alemanes siguen priorizando y valorando nuestro destino a pesar de la complicada situación económica que vive el país".

INCERTIDUMBRE INTERNACIONAL

Se trata de un complejo contexto que se ha visto agravado por el actual conflicto desatado entre Irán, Estados Unidos e Israel, tal y como recordó De León, que ha provocado el cierre del espacio aéreo y del estrecho de Ormuz, "lo que tendrá sin dudas consecuencias económicas también para el archipiélago".

Aquí, la consejera adelantó que la delegación canaria aprovechará su presencia en la ITB para "conocer de primera mano cuál es la repuesta de los operadores internacionales, sobre todo de los alemanes, en estos momentos de máxima incertidumbre geopolítica".

También añadió que la feria servirá para "analizar si en los próximos meses el archipiélago se configura en destino refugio no solo para los germanos, sino también para el resto de los mercados europeos".

Antes de este último episodio internacional, la economía alemana ya atravesaba un momento especialmente complejo, marcado por una pérdida de competitividad industrial frente a China, el impacto de los aranceles internacionales sobre su sector exportador y un desempleo que supera ya los tres millones de personas, el nivel más alto de la última década.

A ello se suma que en 2025 se registraron más de 17.000 quiebras empresariales, que la industria automovilística atraviesa una profunda transición, con caídas de ventas y recortes de empleo, y que se ha aumentado del endeudamiento público tras el plan de inversión de más de 500.000 millones de euros aprobado por el Gobierno germano.

"En este contexto, la confianza del consumidor alemán continúa muy debilitada, lo que conlleva un mayor control de sus presupuestos familiares", explicó la consejera.

Esto ha motivado un descenso del 6% de los turistas alemanes que llegaron a Canarias este invierno, a pesar de lo que las islas siguen siendo líderes indiscutibles en este temporada, con 1,7 millones de viajeros germanos, muy por encima de Turquía, que ocupa el segundo lugar con menos de un millón de turistas y una caída de hasta el 17%.

Por el contrario, el verano del año pasado se observó en el archipiélago un incremento de la presencia de alemanes, lo que podría estar relacionado con la búsqueda de destinos con temperaturas más suaves.