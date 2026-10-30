Canarias adapta las ayudas al sector primario para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, ha aprobado este viernes la modificación del Decreto ley 3/2026, de 6 de abril, que contempla ayudas extraordinarias por importe de 3,6 millones de euros para compensar el incremento de los costes de producción que soportan los profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca por la crisis en Oriente Medio, especialmente los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad.

Estas medidas se aprobaron en el segundo trimestre del año, antes de la publicación del marco temporal de ayudas de la Comisión Europea en respuesta a este conflicto, que tuvo lugar el 5 de mayo, y ahora tras analizar las condiciones establecidas en dicho marco se ha determinado la necesidad de acogerse al régimen europeo de ayudas de minimis, adaptando con ello la regulación canaria a los requisitos necesarios para proceder a su concesión, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa.

La reforma también adecúa estas ayudas a las condiciones de financiación establecidas en el Real Decreto 639/2026, de 29 de julio, que regula la aportación estatal al Plan de impulso al sector primario canario. De esta forma, el decreto ley autonómico adquiere la consideración de dicho plan para las ayudas que contempla para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para su financiación y gestión.

La modificación afecta a las tres líneas de apoyo previstas en la norma original para compensar el encarecimiento de los insumos agrícolas, la adquisición de piensos para la alimentación del ganado y los gastos energéticos y logísticos de la actividad pesquera.

Además de su adaptación a la normativa europea y estatal, introduce ajustes en los requisitos de acceso y en los criterios de distribución de los fondos para adecuarlos a las características de las explotaciones y facilitar que estas ayudas lleguen a sus destinatarios.

AYUDAS

La línea destinada a compensar el incremento del coste de los insumos agrícolas está dotada con 1,74 millones de euros e incorpora modificaciones para facilitar el acceso a un mayor número de explotaciones.

Entre ellas, se actualiza la fecha de referencia para su inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC), que pasa del 31 de mayo de 2025 a la fecha de entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril de 2026. Este cambio permitirá tener en cuenta los datos registrales más recientes y favorecerá el acceso de explotaciones que tuvieron dificultades para formalizar su inscripción durante la implantación del registro.

También se reduce de 80 a 30 euros el importe mínimo subvencionable, atendiendo a las características del sector agrario canario, en el que predominan las explotaciones de pequeñas dimensiones y la fragmentación parcelaria.

La cuantía de las ayudas se determinará en función de la superficie cultivada, diferenciando entre secano y regadío, y de la isla en la que esté la explotación, teniendo en cuenta los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad.

Para su cálculo se considerarán las tierras de cultivo y los cultivos permanentes, con un máximo de 50 hectáreas por beneficiario, excluyendo las tierras de barbecho y los pastos temporales.

Por otra lado, quedan excluidos de esta línea los insumos destinados a los cultivos de papa y tomate, cuyos sobrecostes de fertilización serán compensados mediante una ayuda específica financiada con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea.

Respecto a las ayudas para compensar el encarecimiento de los piensos, dotadas con 1,32 millones de euros, la modificación concreta que podrán beneficiarse los titulares de explotaciones de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícolas y avícolas, para dirigir estos recursos a las especies ganaderas productoras de alimentos, conforme a la finalidad de estas medidas de apoyo al sector primario.

Las explotaciones deberán figurar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC) a 28 de febrero de 2026, contar con el censo actualizado y disponer de un mínimo de cinco unidades de ganado mayor (UGM).

Estas ayudas se distribuirán proporcionalmente a las unidades ganaderas declaradas y su cuantía se incrementará un 16% en las islas no capitalinas, para compensar los mayores costes asociados a la doble insularidad.

Una tercera línea, dotada con 540.726 euros, es la que está destinada a compensar los sobrecostes energéticos y logísticos de la actividad pesquera, de la que podrán beneficiarse los armadores de buques inscritos en el Registro General de la Flota Pesquera a la entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril, con licencia en vigor y puerto base en Canarias.

Los fondos se distribuirán en función de los días de actividad acreditados mediante el sistema de localización de buques (VMS) o, en su defecto, a través del diario de pesca y las notas de venta, atendiendo preferentemente a los gastos de transporte y a la situación de la flota artesanal.

La ayuda podrá alcanzar un máximo de 20.000 euros por buque y 40.000 euros por armador, respetando en todo caso los límites establecidos por la normativa europea. La modificación también elimina el criterio de vulnerabilidad contemplado inicialmente para la distribución de estas subvenciones, debido a las dificultades que plantea su concreción y aplicación.

La aplicación del régimen europeo de ayudas de minimis establece límites a las subvenciones que puede recibir un mismo beneficiario durante un periodo de tres años. En el caso de las ayudas agrícolas y ganaderas este límite será de 50.000 euros, mientras que para las destinadas al sector pesquero se fija en 40.000 euros.

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, las personas beneficiarias deberán presentar una declaración responsable sobre las ayudas de minimis recibidas durante los tres años anteriores. Esta documentación deberá aportarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución de concesión.

La modificación clarifica la compatibilidad de estas ayudas con las previstas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, así como con otras subvenciones destinadas a la misma o similar finalidad, siempre que se respeten los límites de financiación y las condiciones de acumulación establecidos en la normativa aplicable.