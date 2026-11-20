Archivo - La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha afirmado este viernes que su Ejecutivo ha "encendido las alarmas" ante la pérdida de conectividad aérea con Reino Unido y Alemania este invierno --1,1% y 3,2% respectivamente-- y el encarecimiento de los billetes debido al alza del precio del petróleo a partir del mes de marzo especialmente, cuando vencen los seguros.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha descrito la próxima campaña de invierno como de "aterrizaje suave" ya que las plazas aéreas se estabilizan y aunque la demanda sigue "fuerte", bajan las pernoctaciones fruto del impacto de la inflación.

No obstante, ha valorado que con respecto a inviernos anteriores el mercado peninsular va a crecer un 12% en plazas aéreas y hay un "empujón" de nuevos mercados como Canadá, para Tenerife y Gran Canaria, más la "gran noticia" del mercado nórdico, que vuelve "con fuerza" con conexiones desde Suecia, Dinamarca y Noruega.

Sobre los precios de los billetes ha indicado que los precios del combustible "han ido subiendo" desde que se cerró el estrecho de Ormuz pero "casi sin afectar" porque las compañías aéreas lo pactan "a dos años vista" y ese plazo concluye en marzo.

En ese sentido ha indicado que alguna compañías calculan un un encarecimiento del precio del combustible de aproximadamente un 30%, lo que se traslada al paquete turístico, con lo cual muchas "están empezando a hablar del fin de la era de los viajes baratos en Europa", ha señalado.

Además, y "al mismo tiempo", se "está revisando" el cumplimiento de los objetivos del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional en 2027, por lo que el Gobierno canario ha pedido que "se suspendan o se aplacen" las metas que se había planteado para ese ejercicio, concretamente que las aerolíneas tendrían la obligatoriedad de comprar el 25% del combustible tipo SAF, más sostenible, ha apuntado De León.

"No se está produciendo SAF, por tanto no hay SAF que comprar a precios competitivos, lo cual puede ser también un hándicap para las propias compañías y aerolíneas que solo además se produciría en los países que forman parte de la Unión Europea", ha afirmado.

Así, ha avisado de que destinos competidores de Canarias como Egipto, Turquía, Túnez "y ahora también Marruecos", están exentos de esos impuestos lo que podría llevar a las aerolíneas a potenciar esos mercados.

La consejera ha dicho que "el contexto internacional ha cambiado" y además le "preocupa el lenguaje" que se está empezando a hablar en la Unión Europea porque en su Estrategia de Turismo Europeo "todo lo basa en el tren", algo que para Canarias "no sirve".

Por ello ha destacado que las Regiones Ultraperiféricas "tienen que estar muy presentes" en el desarrollo de esa estrategia pues se ahí se distribuirán fondos para la ayuda de los destinos turísticos.

Con todo, y ante este nuevo escenario, ha comentado que su departamento está reforzando las campañas de invierno y cada 15 días reúne a un "comité de crisis" para analizar las medidas que se puedan pedir al Gobierno de España y la Unión Europea.

BERMÚDEZ (CC), "PREOCUPADO" POR LAS MEDIDAS DE LA UE

José Manuel Bermúdez (CC) ha dicho que hay que hacer un "seguimiento atento" a la evolución del turismo en Canarias porque afecta a muchas familias de las islas como motor de la economía y las previsiones del Istac apuntan a que habrá 9,8 millones de turistas entre octubre y marzo, "prácticamente la misma cifra que el invierno anterior", pero con un descenso del mercado alemán de un 12,6% y del 0,9% del Reino Unido, mientras que el turismo nacional crecería un 9,8%.

En esa línea ha comentado que, según el último informe de perspectivas de Exelcan, Canarias "podría empezar a notar en breve la bajada de llegadas" y hay "dudas" sobre cómo afectará al turismo el encarecimiento de los vuelos.

Bermúdez ha afirmado que "no hay una crisis porque el volumen de viajeros sigue siendo notable" pero entiende que tras seis años "con cifras récord de llegadas y gastos" tras la pandemia se abre "alguna incertidumbre".

Por ello ha reclamado "coordinación" de la administración con el sector turístico para seguir apuntalando la promoción y la oferta del destino, "cuidar la conectividad" y observar la evolución del gasto turístico, que según el Istac, cayó un 2,6% en el tercer trimestre del año.

"Queremos una buena temporada de invierno que se traduzca en mayores oportunidades para nuestro pequeño comercio, para la restauración, para nuestros productores, para las empresas culturales y de ocio, que se note en el empleo y que se note en la economía de la familia", ha agregado.

Bermúdez, no obstante, se ha mostrado "preocupado" porque aunque algunos aspectos económicos tienen que ver con la "geopolítica" hay otros que "dependen" de la Unión Europea por lo que cree que hay que trabajar conjuntamente con el Gobierno central "para que Canarias no se quede fuera de juego".

"Si nosotros mismos nos ponemos esas trabas, tenemos un problema serio de competitividad con otros destinos en el mundo que no las tienen", ha apuntado.