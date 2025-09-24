Canarias alertó hace más de un año de fallos en La Palma con las pulseras 'antimaltrato'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias alertó en febrero del año pasado al Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno, la Fiscalía Superior de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de que había fallos en las pulseras 'antimaltrato', al menos en la isla de La Palma.

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Administraciones Públicas, Lady Barreto, en una entrevista concedida al programa 'Buenos Días Canarias' de Televisión Canaria y recogida por Europa Press.

Según Barreto, en muchas ocasiones o no había dispositivos o no había técnicos suficientes, especialmente en las islas no capitalinas, un hecho que parece "gravísimo" y al que el Ministerio de Igualdad respondió diciendo que "había sido un tema puntual y que no pasaba nada más".

Ha insistido en que no ha sido un "tema aislado", con las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Cuenca a la cabeza, y aparte de los fallos que ha habido, los dispositivos --un total de 373 en el archipiélago-- tampoco son "todo los eficaces que tenían que ser", con "sobreseimiento de asuntos y fallos absolutorios en casos que tenían que haber sido condenatorios".

La consejera ha reclamado al Ministerio "cuántos casos en Canarias han llevado a fallos absolutorios o a sobreseimientos" porque los informes tienen que determinar si el agresor se ha acercado o no a la víctima y han cumplido el alejamiento.

La semana pasada su departamento ya remitió otra carta al ministerio para obtener más información y por ahora "no hay respuesta", ha precisado.

"A nosotros este tema nos ha enfadado mucho", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que ahora lo primordial es garantizar la seguridad del sistema porque ha tenido constancia estos días, a través de un abogado del turno de oficio, de que ha vuelto a haber fallos.