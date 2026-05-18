Canarias y Andorra fomentan una alianza estratégica en turismo sostenible, innovación y producción audiovisual

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Canarias y de Andorra han apostado por fomentar una alianza estratégica entre ambos territorios en materia de turismo sostenible, innovación tecnológica y producción audiovisual.

Así se ha puesto este lunes de manifiesto durante un encuentro bilateral que estuvo encabezado por los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de Andorra, Xavier Espot, en el marco de la visita institucional de la delegación andorrana al archipiélago.

Según ha apuntado el Ejecutivo regional, la reunión permitió avanzar en una agenda común en ámbitos estratégicos como el turismo sostenible, la economía digital, la innovación tecnológica, la producción audiovisual, la captación de inversión y la diversificación económica.

Al respecto, Clavijo destacó la importancia de abrir espacios de cooperación entre territorios que, pese a sus diferencias geográficas, comparten retos vinculados a la competitividad, la sostenibilidad, la internacionalización y la generación de nuevas oportunidades económicas.

Por ello, subrayó que el archipiélago cuenta con herramientas singulares para atraer inversión, impulsar sectores emergentes y fortalecer su posición como plataforma atlántica.

En este sentido, puso en valor instrumentos como la Zona Especial Canaria, el papel de PROEXCA en la promoción exterior de la economía canaria y el crecimiento de sectores vinculados a la innovación, la industria audiovisual y los servicios internacionales, así como, la conectividad.

Asimismo, Clavijo señaló que Canarias y Andorra pueden encontrar "un espacio de colaboración útil y estable" en torno a actividades de alto valor añadido, especialmente en un momento en el que ambos territorios buscan reforzar su competitividad y avanzar hacia modelos económicos más diversificados y sostenibles.

Por su parte, la delegación de Andorra mantendrá también reuniones de trabajo con PROEXCA y con la Zona Especial Canaria con el objetivo de conocer de primera mano los instrumentos de apoyo a la internacionalización, la captación de inversión extranjera y el desarrollo de sectores estratégicos en Canarias.

Finalmente, el Gobierno de Canarias ha resaltado que la agenda de trabajo permitirá también intercambiar experiencias sobre políticas de diversificación económica, innovación, transición digital, sostenibilidad y desarrollo empresarial, así como identificar posibles líneas de colaboración entre el tejido económico canario y andorrano.