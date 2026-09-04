Canarias aplica y financia el primer tratamiento para el cuidado de los pacientes con 'Piel de Mariposa'

Jeringuilla con la que se aplica en Canarias el tratamiento para pacientes con piel de mariposa - SCS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud comienza a administrar este viernes el medicamento 'Vyjuvek' a los dos pacientes del Hospital de Día Pediátrico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria diagnosticados de Epidermólisis Ampollosa Distrófica, una enfermedad rara conocida como 'Piel de Mariposa'.

El tratamiento no está financiado por el Sistema Nacional de Salud ni comercializado en España, pero el Servicio Canario de la Salud tomó la decisión de su financiación unilateral, convirtiéndose en una de las primeras comunidades autónomas de España en ofrecérselo a los pacientes diagnosticados de esta enfermedad que lo precisen, según indicación clínica y variante de la enfermedad para la que está indicado.

El 'Vyjuvek', un fármaco de alto coste, está indicado para el tratamiento de esta patología con mutación o mutaciones en el gen de la cadena alfa 1 del colágeno tipo VII desde el nacimiento, lo que genera fragilidad extrema en la piel de las personas que la padecen, que presentan ampollas y heridas al menor contacto difíciles de cicatrizar al no generar por sí solas el colágeno 7, cuya función es unir la epidermis con la dermis.

Su aplicación se realiza por vía tópica mediante un gel que se aplica en la piel y cuya administración mejora significativamente la calidad de vida, al favorecer la cicatrización de heridas complejas que ya no responden a tratamientos convencionales, recoge una nota la Consejería.

La función de este medicamento es facilitar su producción por parte de las células.

Esta enfermedad genética presenta una incidencia en todos sus tipos de 15-19 nacidos por cada millón de nacimientos.

Actualmente hay detectadas cuatro tipos de Epidermólisis Bullosa con distintos grados y zonas de afectación.

El 'Vyjuvek', cuyo efecto no es curativo pero puede mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas, ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para el tipo de Epidermólisis Bullosa Distrófica.

Para poder disponer de este medicamento en Canarias, al no comercializarse en España, el Servicio Canario de la Salud ha de adquirirlo como medicamento extranjero y solicitar a la Agencia Europea del Medicamento y Productos Sanitarios el tratamiento mediante la remisión de los informes justificativos correspondientes que avalen el cumplimiento de los criterios de prescripción.