Canarias aprueba el decreto ley de medidas urgentes por la guerra de Irán, con 29,8 millones

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto ley de medidas urgentes acordado frente a los efectos de la guerra de Irán, orientado a mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, con 29,8 millones.

Así lo ha informado el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en rueda de prensa, en donde ha concretado el paquete de medidas de una nueva norma que entrará en vigor a partir de este martes, 7 de abril.

"Desde hoy, Canarias cuenta con una serie de medidas para mitigar los efectos del incremento de los precios, pero seguimos pendientes de cómo evoluciona la situación de los precios, y del resto de medidas que el Estado implemente", ha dicho Cabello, que concreta que la norma deberá ser convalidada en el Parlamento.

EL DECRETO, EN DETALLE

El decreto ley establece la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña, para contener el incremento de precios y reducir el coste para familias y empresas. Esta medida tendría un coste estimado de 14,1 millones de euros anuales, y de 3,9 millones de euros para un periodo inicial de 100 días.

Asimismo, se incrementará hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, lo que supondrá un coste de 19,4 millones de euros anuales y de 5,3 millones en los citados 100 días.

Como medida de apoyo a las familias, el decreto incorporará nuevos productos a la cesta de bienes esenciales que tributan al 0% de IGIC. En concreto, se incluyen ahora la sal, la mantequilla y el café. Esta medida prevé un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros anuales y de 900.000 euros en los 100 días.

AUTÓNOMOS Y SECTOR PRIMARIO

La norma permitirá, además, elevar hasta 50.000 euros el límite de facturación anual de los autónomos para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, lo que permitirá reducir cargas fiscales y administrativas.

Esta medida tiene carácter voluntario, pudiendo optar por acogerse a este régimen quienes cumplan los requisitos. Asimismo, se establece un régimen transitorio para facilitar la incorporación a partir del 1 de julio de 2026. El coste estimado de esta medida asciende a 12,5 millones de euros para 2026.

El decreto ley prevé, además, la habilitación de una partida extraordinaria para el desarrollo de actuaciones de apoyo al sector industrial canario y al primario, con el fin de compensar el incremento de costes energéticos y de producción. En este ámbito, se contempla una dotación adicional de 7,2 millones.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

En Consejo de Gobierno de Canarias, el Ejecutivo regional también ha dado luz verde a una autorización a la Consejería de Sanidad un gasto de 10,5 millones, para la contratación del servicio de lavandería del Complejo Hospitaliario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria.

La contratación del servicio se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, por un período de cuarenta y ocho meses, comprendidos entre las anualidades de 2026 a 2030, prorrogable por un año más.

El servicio a contratar se encargará de realizar los procesos de lavado e higienización de la ropa hospitalaria del complejo hospitalario, que garanticen la descontaminación y preservación del textil, mediante la aplicación de sistemas, procedimientos y programaciones respetuosas con la actividad asistencial.

Paralelamente, para disponer de un mayor control de la uniformidad puesta a disposición del personal y mejorar la organización y gestión de la lencería se contratará un sistema que permita asegurar la trazabilidad de las prendas dentro del complejo hospitalario y durante el proceso de lavado.

A ello se suma la aprobación en Consejo de Gobierno de 60.000 euros para la redacción del Plan de Accesibilidad Universal en Adeje, en la isla de Tenerife, en favor de la calidad del destino y de la mejora de los espacios públicos.

El Plan tiene como objetivo que residentes y visitantes, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan disfrutar de los espacios urbanos del municipio en igualdad de condiciones y con plena inclusión.