Canarias aprueba un decreto de protección de la atmósfera para garantizar la calidad del aire

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, el nuevo Decreto de Protección de la Atmósfera, una normativa que actualiza por completo el marco regulador vigente y que permitirá aplicar, de forma adecuada en las islas, la legislación estatal en materia de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Su objetivo principal es reforzar la protección de la atmósfera, contribuir a la mitigación del cambio climático y reducir riesgos para la salud pública.

Con ello, Canarias adapta plenamente sus procedimientos, moderniza su estructura administrativa y actualiza la normativa relativa a la autorización y notificación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que deberán tramitarse a través de un sistema digitalizado y simplificado.

El nuevo decreto establece el marco necesario para regular autorizaciones, controles, inspecciones y obligaciones vinculadas a las emisiones atmosféricas en instalaciones industriales y otras actividades que puedan afectar al aire, recoge una nota del Ejecutivo.

El texto aprobado no supone un incremento de cargas económicas para las empresas, ya que mantiene las obligaciones establecidas en la normativa estatal y no genera impacto en los ingresos o gastos de la administración autonómica ni del resto de administraciones públicas.

De esta manera, el archipiélago se alinea con la normativa básica estatal y europea, garantizando mayor seguridad jurídica y un control más eficaz sobre las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

El nuevo decreto introduce mejoras orientadas a la simplificación administrativa, como la tramitación íntegramente telemática, la utilización de declaraciones responsables y el intercambio de datos entre administraciones para reducir cargas burocráticas.

La aprobación del decreto se integra dentro de la estrategia del Gobierno para contribuir a la mejora de la calidad del aire, un ámbito crítico en un contexto marcado por el cambio climático y por episodios cada vez más intensos de calima, incendios forestales o fenómenos atmosféricos extremos.

Ante esta realidad, el Ejecutivo está llevando a cabo una atención prioritaria en la evaluación y gestión de la calidad del aire, de acuerdo con la normativa vigente, aplicando los sistemas de gestión de la calidad necesarios, implementando sistemas avanzados de información y alerta temprana, garantizando una buena medición de la calidad del aire para los ciudadanos e incorporando medidas como las de este decreto en materia de un mayor control sobre las emisiones contaminantes.