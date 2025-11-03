Canarias aprueba su Estrategia de Reto Demográfico y Cohesión Territorial con 43 medidas y 428 acciones

El Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la Estrategia de Reto Demográfico y Cohesión Territorial de Canarias, junto a su correspondiente Plan de Acción Ejecutivo (PAE), que contempla con 43 medidas y 428 acciones concretas.

Se trata de una herramienta que marcará la planificación pública de los próximos años en materia de equilibrio territorial y sostenibilidad social, según ha informado el Ejecutivo regional.

De esta manera, el texto recoge 66 aportaciones procedentes de instituciones, agentes sociales y ciudadanía, e integra las propuestas del Dictamen de la Comisión de Estudio sobre el Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional en Canarias,

Asimismo, constituye el primer esfuerzo integral del Archipiélago para abordar el reto demográfico en todas sus dimensiones: desde la pérdida de población en las medianías y zonas rurales hasta la presión sobre las áreas urbanas más densamente pobladas.

Al respecto, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, subrayó que "este documento es, probablemente, el mayor ejercicio de análisis y debate público llevado a cabo hasta la fecha en Canarias para afrontar el más importante desafío al que se enfrentan las islas en la actualidad".

"Demuestra que el futuro no lo tiene que planificar el Gobierno de Canarias en solitario, sino que debe hacerlo, y lo está haciendo, con el apoyo y la perspectiva de toda la ciudadanía", observó.

También recordó que la estrategia y su plan de acción "son el resultado de 13 meses de trabajo y del compromiso compartido de administraciones, universidades, agentes económicos y sociales y ciudadanía".

Cabello dijo que el reto demográfico se manifiesta de manera desigual en las islas, combinando procesos de despoblación en determinadas comarcas con una alta concentración urbana en otras.

"Está --continuó-- directamente relacionado con cuestiones como la sostenibilidad, la cohesión social, el acceso a la vivienda o el equilibrio territorial. En definitiva, con el diseño de la Canarias del futuro".

43 MEDIDAS Y 428 ACCIONES CONCRETAS

El Plan de Acción Ejecutivo incluye 43 medidas y 428 acciones concretas, fruto del trabajo del grupo de seguimiento de la estrategia y de las aportaciones ciudadanas.

También plantea un doble enfoque: por un lado, fomentar la fijación de población en las medianías y municipios con riesgo de despoblación; y por otro, establecer medidas de equilibrio y contención poblacional en las zonas más tensionadas.

Entre las medidas destacan aquellas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, como la agilización de licencias, la reconversión de suelos o incentivos fiscales y financieros.

De igual modo, se contemplan actuaciones en educación, medio ambiente, turismo, gestión territorial y desarrollo local, todas ellas orientadas a reforzar la cohesión y sostenibilidad del territorio.

Aquí, el viceconsejero destacó la alta implicación ciudadana en el proceso: el 74% de las aportaciones presentadas fueron incorporadas al texto final y un 20% parcialmente.

"La elaboración de este documento se ha basado en información verificable, en los datos de municipios y cabildos y en un proceso participativo y riguroso que ahora recibe el respaldo institucional y político para su puesta en marcha", señaló.

Alineada con la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia busca atraer nueva población residente, especialmente joven, mediante la diversificación económica y la mejora de los servicios en las zonas menos pobladas, así como equilibrar el desarrollo en las áreas urbanas mediante una movilidad más sostenible, más zonas verdes y una mejor planificación de la vivienda y los servicios públicos.

Una vez aprobada la Estrategia comenzará el desarrollo del Plan de Acción. "Cada una de las 43 medidas será analizada en detalle, con sus acciones específicas, su ámbito territorial, su prioridad y sus indicadores de seguimiento, explicó Cabello.

"Estos indicadores --aseveró-- serán esenciales para evaluar el grado de ejecución del Plan y medir la eficacia real de las medidas adoptadas".