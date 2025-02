Canarias asegura que no existe acuerdo previo para dejar fuera del reparto de menores migrantes a Euskadi y Cataluña

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que no existe un acuerdo previo con el PNV y Junts para dejar fuera del reparto de menores migrantes no acompañados a Euskadi y Cataluña.

Así lo ha manifestado Clavijo, en una rueda de prensa tras un encuentro con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, tras ser preguntado en relación a lo acordado con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que han fijado este jueves los criterios para la distribución de los menores migrantes no acompañados, y que son los aprobados en la conferencia sectorial del año 2022.

"No hay ningún acuerdo previo. O sea, vaya por delante que no hay ningún tipo de acuerdo", apostilló para agregar que lo acordado han sido unos criterios de distribución en relación a una serie de variables, tales como son "el PIB per cápita o el PIB de la comunidad autónoma, el grado de dispersión", que "son perfectamente conocedores" las comunidades autónomas y que "fueron aprobados en la conferencia sectorial del año 22 por unanimidad", y a lo que se ha sumado el esfuerzo previo realizado previamente.

Al final, matizó, lo que se está buscando "es que el menor que se va a trasladar, que ha sufrido un desarraigo, que ha sufrido un trayecto en muchas ocasiones traumático", tienen unos derechos para ser "atendidos con dignidad".

Con esos criterios, dijo, se producirá la distribución, que será pública y se llevará el texto legislativo para sacarlo adelante por decreto ley o proposición de ley, lo que determinará finalmente la Abogacía del Estado, aunque Clavijo sigue decantándose por el decreto ley al entender que "es lo más rápido y eficaz".

De todos modos, el presidente canario manifestó que se han acordado los criterios pero "no se ha hecho la simulación" aún de la distribución entre las comunidades autónomas y, agregó, queda la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para garantizar la "financiación suficiente", y a partir de ahí el decreto o proposición de ley "estará terminado".

Será entonces, prosiguió, cuando el Gobierno canario acudirá al Congreso de los Diputados acompañado de todos los portavoces de los grupos parlamentarios del archipiélago y junto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra Rego para reunirse con los distintos grupos políticos. El objetivo en este caso será buscar los "176 votos como mínimo" que necesitan.

En este marco, puntualizó, que ya se están cursando con los distintos grupos políticos documentación porque "todo lo que se pueda mejorar o puntualizar será en esa fase".

Clavijo subrayó que el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, "ha estado totalmente informado en todo momento", si bien la reunión con el Grupo Parlamentario Popular a nivel nacional, al igual que con el Grupo Socialista o el de Sumar o el Grupo Mixto, se tendrá.

"NO" QUIERO POLEMIZAR

Preguntado por unas declaraciones del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, asegurando que su partido rechazará el acuerdo de reparto de menores migrantes, Clavijo dijo "no" querer polemizar, ya que enmarca ese tipo de mensajes "en el pim-pam-pum que se ha instalado en la política nacional", ya que sin conocer el texto "no parece oportuno" esa negación.

El presidente canario ha insistido en que "no se va a quedar ninguna parte del territorio" fuera del reparto, si bien incidió en que se tendrá en cuenta el "esfuerzo que están haciendo las distintas comunidades autónomas", entre otras cosas, porque "va a llevar aparejado la ficha financiera" para poder atender a los menores.