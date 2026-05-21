Canarias avanza "pelea" ante la UE para mantener las ayudas de Estado en la apertura de nuevas rutas aéreas

Archivo - La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en la sesión de control del Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo va a presentar "pelea" ante la Unión Europea (UE) para que se mantengan las ayudas de Estado en la creación de nuevas rutas aéreas.

En respuesta a preguntas de PSOE y PP en comisión parlamentaria ha admitido que el debate sobre el nuevo marco normativo europeo afectaría "en negativo" a las islas, concretamente al Fondo de Desarrollo de Vuelos ya que la Comisión Europea prevé "negar la posibilidad" de que se destinen fondos públicos a la apertura de nuevas rutas, algo que "necesitan" algunas islas, caso de La Palma.

Asimismo, ha reconocido que hay una "incertidumbre" mundial en el mercado turístico ante las consecuencias de la guerra e Irán, de tal manera que cada semana se hace seguimiento de la situación de los mercados, si bien ha dicho que está "garantizado" el suministro de queroseno tanto para la campaña de verano como de invierno y que las reservas turísticas, aunque aumenta la 'última hora', se mantiene "estables".

No obstante, ha señalado que su departamento está en "alerta" ante la afección de la crisis económica en Reino Unido y especialmente Alemania, donde empieza a "hacer mella" en la clase media y un posible recorte en el gasto vacacional.

La consejera no descarta impulsar "campañas específicas" en mercados donde haya un parón en las reservas y ha valorado que se ha logrado revertir las perspectivas "poco halagüeñas" con las que se fue a Fitur con respecto al mercado peninsular, pues para este verano, gracias a la reprogramación de vuelos, se ha pasado de una pérdida del 9% en plazas aéreas al aumento de un 1%.

Aún así, ha indicado que es estudia la "elasticidad" de la demanda de este mercado dado que los paquetes han subido un 9%, lo que lleva ya a un acumulado del 30% desde 2019.

En ese sentido ha apuntado que este mercado lleva "estable" desde 2024 y los retos en los que trabaja su departamento pasan por acabar con los picos de estacionalidad y "fidelizar" turistas fuera del verano, Navidad y Semana Santa.

RECONOCIMIENTO EN ROUTES 2026

De León, que ha exhibido el músculo económico del subsector turístico canario, con más de 23.000 millones de facturación el año pasado, lo que supone un 45% más que antes de la pandemia y más de 18 millones de visitantes, ha destacado también los avances en los mercados francés, checo o polaco y la apertura de la nueva ruta aérea entre las islas capitalinas y Canadá.

En ese sentido, ha resaltado que Canarias ha ganado este año el premio como mejor destino gestor de rutas aéreas en la feria 'Routes' y ha planteado como "retos" para el futuro la mejora de la redistribución de la riqueza, la reconversión de las zonas turísticas obsoletas, reducir la brecha digital o potenciar a las empresas locales para que puedan competir con las grandes compañías.

Marcos Bergaz (PSOE) ha valorado que Canarias es un "destino único en el mundo" y con una "industria pujante" gracias a su "seguridad, libertad y solidaridad", y aunque "el futuro es esperanzador", ha avisado de que no se debe "bajar la guardia".

Ha indicado que las islas deben ir a "cifras razonables" de turistas, y no "a contar cada año", subrayando también, al igual que la consejera, que hay "incertidumbre" en el mercado debido al encarecimiento de los precios del combustible, el posible "miedo" a viajar y el aumento generalizado de los precios.

David Morales, del Grupo Popular, ha indicado que la capacidad de carga de las islas ronda los 23 millones pero entiende que 18 millones ya es una cifra "óptima" y da "réditos" económicos, si bien ha señalado que se ha entrado en una "fase de estabilidad" en reservas aéreas tras el fuerte crecimiento postpandemia.

Ha valorado el tirón del turismo interinsular y sí ha mostrado su preocupación por los altos precios de los billetes aéreos para este verano entre la Península y el archipiélago, poniendo como ejemplo que un matrimonio y un hijo pueden pagar hasta 1.400 euros en agosto.