Canarias avanza que va a "luchar y pelear" por las transferencias de capital, estancadas en el 93%

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo va a "luchar y pelear" por las transferencias de capital procedentes del Estado que apenas llegan al 23% --93 millones-- de los 396 millones previstos, "un poco por encima" del porcentaje del año pasado.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha advertido de que "Canarias no se puede permitir" perder estos fondos por lo que el presidente regional, Fernando Clavijo, ha dado orden a tolas consejerías para que fijen reuniones con los ministerios y desatasquen la llegadas de los recursos.

"Es fundamental volver a apretar y subir la presión hacia el Estado para que se cumpla con Canarias", ha indicado, al tiempo que ha advertido de que la inexistencia de PGE hace que cada vez el diferencial sea "mayor" porque no hay actualización de las partidas.

"A tres meses vista --para acabar el año-- faltan 303 millones de euros por llegar a Canarias, y que aún haciendo llegar esos 303 millones de euros es mucho menos de lo que le correspondería a la comunidad autónoma canaria por no tener actualizadas las cifras y partidas por la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado", ha comentado.

Cuestionado por la elaboración del 'decreto canario' ha señalado que es un "tema complejo que requiere de muchísimo trabajo" y espera que esté listo "cuanto antes" porque "es una fórmula en la que dejar negro sobre blanco claramente identificado cuáles son las partidas pendientes para Canarias, en qué importes exactos y en qué vehículo administrativo se puede aprobar, transferir y hacer seguimiento".