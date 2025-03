Canarias avisa de que si el Estado "no cumple" con los 100 millones pendientes no pueden pagar las fincas en La Palma

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha advertido este jueves de si el estado "no cumple" con el abono de los 100 millones pendientes para la reconstrucción de La Palma no se podrá empezar a pagar por las fincas perdidas tras la erupción.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha criticado el "tacticismo político" del Gobierno ya que los fondos correspondientes a 2024 no han sido transferidos, y entiende que no hay más "fincas sembradas" en la isla porque no llegan los recursos económicos.

"No solo hace daño, sino que perjudica que las cosas salgan adelante", ha destacado, lamentando que no haya fecha prevista para el envío del dinero.

Ha indicado que el plan de pagos cuenta solo con los 50 millones que aporta el Gobierno de Canarias, cantidad que va destinada al pago de las viviendas perdidas, al tiempo que ha resaltado que también está pendiente la bonificación del 60% en el IRPF, que cree que se incluirá en alguna convalidación de decreto.

"Tenemos más de 200 licencias de fincas y expedientes por más de 10 millones de euros para pagar fincas preparados, que no podemos pagar porque no se han ingresado los 100 millones de euros", ha señalado Barreto, que ha valorado que los afectados hayan entendido que la primera prioridad son las viviendas.

Jonathan Felipe (CC) ha lamentado que se hayan "banalizado" los 100 millones pendientes y el cumplimiento de la 'Agenda Canaria' y defendido la bonificación del IRPF, de la que muchas veces hay que hacer "pedagogía" porque "se pone en solfa" cuando es una medida necesaria para reactivar la economía de la isla.

En esa línea ha comentado que "no tiene sentido" que se haga vía devolución de la renta sino "mes a mes" en las retenciones porque si no, ese dinero se va a destinar a ahorro y no a consumo.

"No fuimos ni usted ni yo, señora consejera, los que fuimos a La Palma 14 veces y prometimos una y otra vez que íbamos a cumplir con La Palma, y la verdad que empieza a estar uno cansado de este tacticismo político al que estamos desgraciadamente acostumbrados", ha señalado.