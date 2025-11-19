Canarias bonificará hasta en un 75% los gastos de guardería y centros de día de hijos y dependientes de lso autónomos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha prsentado este miércoles el 'Plan Repaldo Autónomos' , un paquete de medidas pensadas para "impulsar, proteger y acompañar" a un colectivo emprendedor que en el archipiélago aún afronta dificultades. Entre ellas, destacan iniciativas orientadas a fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, como la bonificación de hasta el 75% de gastos de guardería o centros de día para hijos y familiares dependientes de este colectivo.

En un acto celebrado en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, el vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez ha señalado que este nuevo de paquete de medidas, que se pondrán en marcha entre este 2025 y 2026, responden al compromiso de trabajar "en favor" de la estructura de la economía canaria, que gira en torno a la microempresa y los autónomos. "Canarias no tiene un gran número de empresas de gran canaria, cuestión en la que ya trabajamos, a través de su internacionalización, así que hoy debemos de trabajar en favorecerlas", ha dicho.

Con el objetivo de subrayar la necesidad de las medidas, el vicepresidente ha advertido la situación actual con datos: Por un lado, el 47% de los nuevos autónomos en el último año (3.000) son mujeres, y "8 de cada 10 autónomos consideran importantes medidas para la conciliación familiar, mientras dos de cada 3 considera que uno de sus principales obstáculos es el acceso a la financiación".

Asimismo, la primera de las medidas que se pondrán en marcha serán las incluidas en el Programa Concilia, que busca apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas autónomas. En concreto, se establecen tres ayudas: Concilia 1, que financia la contratación de una persona para la sustitución del autónomo en su negocio en casos de maternidad, paternidad o embarazo de riesgo hasta 8 meses. El Concilia 2 supone una ayuda de 7.500 euros, ampliable a 9.000 para colectivos de difícil inserción, para contratar a una persona de forma indefinida que apoye al autónomo en el cuidado de hijos menores de 12 años o personas mayores con discapacidad o dependencia.

Este contrato, puntualizan desde el Ejecutivo, deberá mantenerse al menos 12 meses interrumpido. En ambos casos, detallan, no será necesario que la persona contratada esté desempleada y el abono de la ayuda se hará de forma anticipada.

En relación con la última línea, Concilia 3, se ayudará con el pago de hasta el 75%, con un máximo de 3.000 euros, de los gastos del cuidado familiar, que incluyen campamentos de verano, guarderías, escuelas infantiles, actividades extraescolares y centros de día.

SEGUNDO PROGRAMA: +uno 52

El segundo programa presentado este miércoles, +uno 52, perseguirá fomentar la primera contratación laboral de persoas de 52 años o más. La medida se orientará a aquellos autónomos que quieran contratar por primera vez. La ayuda, de 5.000 euros, cubrirá por contrato indefinido a jornada completa, pero en caso de que el autónomo resida en un municipio de menos de 10.00 habitantes, la ayuda ascenderá a 6.000 eruso. Además, el contrato deberá mantenerse 12 meses de forma ininterrumpida. El abono, resalta el Ejecutivo, se hará de forma anticipada.

También en 2026, y con el objetivo de ayudar a los autónomos a financiar sus inversiones, el Plan incluye un programa de bonificación de tipo de interés del 2% anual, durantre tres años, que será abonado de una sola vez, con el objetivo de amortizar capital de préstamos, cuyo importe nu supere los 500.000 euros. Se aplicará en créditos formalizados en 2026 y estarán avalados por Aval Canarias.

El último de los programas, que se destinará al apoyo de la incapacidad temporal, busca que los autónomos, sin asalariados a su cargo, puedan recibir ayuda económica para el abono de las cuotas de la seguridad social, y durante los dos primeros meses de situación de incapacidad temporal por contigencias comunes. En caso de que se traten en casos de enfermedad grave o muy grave, esta ayuda cubrirá a todos los autónomos, los que cuentan y no con asalariados.