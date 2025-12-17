Canarias, a la cabeza de la litigiosidad en España en el tercer trimestre, con 41,14 pleitos por cada 1000 habitantes

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Canarias han registrado en el tercer trimestre de 2025 un total de 92.107 asuntos, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un 15,6% menos que en el año anterior. Sin embargo, el archipiélago continúa siendo el territorio del Estado donde más se litigó, con 41,14 pleitos por cada 1.000 habitantes, 9,89 más que la media.

De este modo, atendiendo a los datos difundidos este miércoles por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, Canarias volvió a ser en el tercer trimestre de 2025 --como ya lo había sido en los dos trimestres anteriores y en los cinco años previos-- el territorio del Estado donde más se litigó: 41,14 pleitos por cada 1.000 habitantes, 9,89 más que la media del Estado (31,25) y 5,86 más que la segunda en el escalafón, la comunidad de Baleares, que computó 35,28 litigios por cada 1.000 habitantes.

En Canarias, se dejaron en trámite de resolución un acumulado de 264.099 litigios, un 10,5% más que en el tercer trimestre de 2024, y se resolvieron 95.463 litigios, un 3% menos que en el verano de 2024.

En concreto, en la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de Canarias registraron entre julio y septiembre de 2025 un total de 32.503 asuntos, un 32,3% menos que en el verano del año anterior, resolvieron 40.429 --un 5,4% menos--, y dejaron pendientes de resolución un acumulado de 167.842, un 9,8% más que al final de septiembre de 2024. Mientras, en el orden penal, se computaron 49.358 asuntos nuevos (un 1,2% más que el año anterior), se resolvieron 46.516 (un 1,8% menos) y quedaron en trámite de resolución a final de septiembre 53.013 casos, un 9,9% más que en el mismo periodo de 2024.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 2.241 procedimientos, un 53,1% menos, se resolvieron 2.882 (un 22,8% más) y quedaron pendientes 17.376 (un 21% más).

En el orden social, los órganos judiciales canarios incoaron entre julio y septiembre del presente año 8.005 procesos (un 5,5% más), resolvieron 5.636 (un 5,6% menos que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 25.868, un 9,9% más que en el ejercicio previo.

MÁS DE 21.000 SENTENCIAS DICTADAS

Además, según datos recabados por los órganos judiciales de Canarias, en el segundo trimestre de este año se dictaron 21.913 sentencias (un 0,2% menos que en el tercer trimestre del año anterior), una media de 99,60 por órgano judicial; 54.633 autos (un 3,9% menos que en 2024), una media de 248,33 por órgano, y 20.670 decretos, 114,51 por órgano judicial.

Se registraron, asimismo, 15.616 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 18.598, y quedaron en trámite a final de año 173.618. Entre julio y septiembre de 2025, los órganos judiciales isleños registraron una tasa de pendencia (cociente entre asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo) de 2,77, la octava más baja de España.

La media nacional, en cambio, fue de 3,09. La tasa de resolución (cociente entre asuntos resueltos e ingresados en un periodo) de Canarias en el tercer trimestre de 2025 fue 1,04, es decir, 0,4 puntos por encima de la media nacional (1,00). En el ránking de comunidades, ocupó en el periodo de estudio el segundo mejor puesto junto a Castilla León y Galicia.

En cuanto a la tasa de congestión (la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo, entre los asuntos resueltos en ese periodo), la de Canarias fue 3,76, la séptima más alta del país, 0,33 décimas por debajo de la media nacional (4,09).