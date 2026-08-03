Canarias celebrará en octubre el I Congreso de Costas para debatir sobre la gestión y ordenación del litoral

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, presentan el I Congreso de Costas - CONSEJERÍA CANARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, han presentado este lunes el I Congreso de Costas de Canarias, que se impulsa desde el Ejecutivo regional con carácter técnico e institucional.

El congreso, que se celebrará los días 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), tiene como fin convertir al archipiélago en un espacio de referencia para el análisis, el debate y el intercambio de conocimiento sobre la gestión, protección y ordenación del litoral, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

La cita reunirá a representantes de las comunidades autónomas costeras, especialistas en Derecho Administrativo, responsables públicos y profesionales del ámbito técnico para abordar los principales retos que afronta la gestión de la costa.

Al respecto, Pablo Rodríguez ha señalado que el congreso nace con la "voluntad de poner en valor el enorme activo" que representa el litoral para Canarias, además de convertir al archipiélago en el "centro del debate nacional" sobre las políticas públicas en materia de costas.

Añadió que la cita se celebra tras la asunción de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, resaltando que la futura Ley de Costas de Canarias permitirá desarrollar plenamente dichas competencias con un marco jurídico propio adaptado a las singularidades de las islas.

Por su parte, Antonio Acosta ha explicado que el programa reúne a especialistas para analizar desde el rigor técnico y jurídico los asuntos que marcarán el futuro de las costas. Además, ha resaltado que la participación de representantes de todas las comunidades autónomas con litoral permitirá compartir experiencias y abrir un diálogo para mejorar la gobernanza desde una visión común.

ANÁLISIS DE MODELOS NORMATIVOS EN ESPAÑA

El congreso se desarrollará en el Hotel Paradisus by Meliá Gran Canaria durante día y medio, y como antesala se llevará a cabo una jornada técnica de trabajo entre los equipos redactores de las diferentes leyes autonómicas de costas para analizar los modelos normativos que se están desarrollando en España.

La primera jornada abordará la tutela del litoral, la economía azul, la economía circular y la gobernanza costera, además de profundizar en la arquitectura del litoral y en los aspectos jurídicos relativos al conflicto competencial y la capacidad normativa autonómica.

El segundo día, el 16 de octubre, comenzará con la ponencia magistral 'El futuro de la ordenación del litoral de España', impartida por el catedrático de Derecho Administrativo Ángel Menéndez, redactor de la Ley de Costas estatal. Posteriormente, se celebrará una mesa de debate entre representantes de comunidades autónomas costeras.

Uno de los ejes principales del encuentro será también la presentación del borrador de la futura Ley de Costas de Canarias, documento que servirá de base para el debate y que busca dotar a la comunidad autónoma de un marco regulador adaptado a sus necesidades específicas.