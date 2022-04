Canarias cierra marzo con un periodo medio de pago a proveedores de 14,58 días

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias cerró el pasado marzo con un periodo medio de pago de 14,58 días, por debajo de la mitad del plazo previsto legalmente para ello, situado en los 30 días, según ha informado el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El vicepresidente canario valoró la diligencia de los diferentes departamentos autonómicos en esta materia, que "se ha puesto de manifiesto tanto en períodos de normalidad como en situaciones de crisis". Resaltó que en los 33 meses contabilizados, el Ejecutivo "ha cumplido con creces el período medio de pago en 30 de ellos y ha ocupado las primeras posiciones de entre las comunidades autónomas".

Román Rodríguez destacó la importancia de este indicador, especialmente en un territorio como el canario, en el que la Administración autonómica "se ha erigido -debido a la crisis económica derivada del covid- como el mayor aportador de riqueza del sistema económico, en términos de Producto Interior Bruto (PIB)".

"Es muy importante que el Gobierno responda ante nuestras empresas y autónomos proveedores con agilidad, ofreciendo, certezas, seguridad y liquidez a los mismos", precisó el vicepresidente, quien añadió que esta circunstancia "se torna más acuciante si cabe en períodos de incertidumbres como los actuales".

De acuerdo con los datos de la Intervención General, la Comunidad Autónoma ha cerrado el primer trimestre del año con un período medio de pago de 14,54 días, replicando casi con exactitud el dato de marzo. Por meses, enero se cerró con 14,04; febrero, con 15,02 y marzo, con los citados 14,58 días.

El Periodo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección. Ésta es la única regla fiscal que no se ha suspendido en los años 2020, 2021 y 2022.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las administraciones públicas deben publicar su período medio de pago a proveedores.