Canarias comparte la "mayoría" de reivindicaciones de organizaciones agrarias que se manifiestan esta semana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo autonómico comparte la "mayoría" de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias profesionales del archipiélago que saldrán el próximo miércoles a manifestarse.

Quintero recordó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que hace dos semanas el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el mismo se reunieron con las cuatro organizaciones que van a protestar y que durante el encuentro les pidieron plantear al Ejecutivo central y a la Comisión Europea las reivindicaciones del sector primario canaria.

Entre los planteamientos propuestos por el sector agrario, y que ya han trasladado al ministro de Agricultura, Luis Planas, está el "exceso" de burocratización, afirmando que Europa "hoy exige más al sector primario, mucho más que a otro tipo de sectores, muchísimo más".

A modo de ejemplo, indicó que los ganaderos se preguntan que si tienen que rellenar "tanta documentación y tanto papeleo, cuándo ordeñan o cuándo hacen queso", ya que consideran que la exigencia europea "está planteada para las grandes empresas, aquellos que tienen departamentos financieros, departamentos asesores", entre otros, y "no" para una pequeña, una mediana o autónomos, que son la "mayoría de empresas canarias".

Por otro lado, se refirió como otra de las reivindicaciones a las cláusulas de espejo o principio de reciprocidad. Al respecto, apuntó que desde Canarias se remitió en el año 2015 un documento a Europa porque exigían a todos los países, terceros países, que firmaran un protocolo para cumplir las "mismas condiciones que Europa exige a los productores de aquí".

Asimismo se refirió a la política de bienestar animal que tiene Europa, y con la que se mostró de acuerdo, pero que a modo de ejemplo matizó que en Canarias las granjas productoras de gallinas de huevo "tuvieron que quitar todas las aulas que tenían", mientras que por otro lado "Europa firma con Marruecos la entrada de esos huevos a Europa".

"Ahora eso supuso un sobrecoste para los ganaderos que tuvieron que comprar aulas nuevas, tienen menos gallinas en las mismas dimensiones, con lo cual menos producción. En cambio, el huevo de Marruecos entra y no tiene esa exigencia, pero también tampoco las laborales, las ambientales, no tiene impuesto al plástico, los derechos laborales y medioambientales, que para nosotros es una exigencia y para ellos no", apuntilló.

Por ello, incidió en que lo que se exige es "algo completamente lógico", ya que rechazó la "hipocresía" de Europa, que por una parte dice "del campo a la mesa pero firma sus acuerdos con terceros países que desgraciadamente están desmantelando el sector primario europeo".

En cuanto al Pacto Verde por Europa, señaló que simplemente lo que está pidiendo el sector primario "es ser partícipe, ser un actor partícipe de ese modelo, de esa Agenda 2030" para poder participar porque parece que "expulsan al sector primario de la lucha climática, de las políticas de cuidado de la biodiversidad, del medioambiente".

Además indican, dijo, que el cambio climático "no" ese exclusivamente por razones agrícolas o ganaderas, es más que "nada por razón de lo humano", por lo que se consideran "más perjudicados", agregando que "hay muchos más impuestos al sector primario en estas nuevas políticas que incluso a otros sectores que a lo mejor contaminan más".

Quintero subrayó que estas son las "tres grandes reivindicaciones" que comparten con el sector primario para añadir que en la parte que le toca al Gobierno de Canarias están intentando simplificar los procesos administrativos, acortar los plazos de dar las ayudas y la solicitud o la documentación que se pide para poder justificar la actividad.