Canarias contabilizó 964.931 afiliados a la Seguridad Social en junio, 959 más que el mes anterior

Fachada de una Oficina de Empleo, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social en Canarias ha incrementado el número afiliados en junio en 959 cotizantes respecto a mayo (963.971,70) , situándose en los 964.931,27, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

A nivel interanual, la afiliación ha crecido en 26.703, 98 respecto a junio de 2025, cuando registró 938.227,29 afiliados.

Por provincias, Las Palmas de Gran Canaria registró 504.346,32 afiliaciones al cierre de junio, mientras, en Santa Cruz de Tenerife se alcanzaron las 460.584,95 afiliaciones a la Seguridad Social.

Según la media mensual correspondiente al mes de junio de 2026, la distribución de los afiliados en Canarias fue de 787.829,91 en el Régimen General y 145.557,14 autónomos.