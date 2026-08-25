Canarias contará con una Carta de Servicios con nuevos compromisos de calidad para mejorar la atención a la dependencia

La directora general de Dependencia de Canarias, Concepción Ramírez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias contará con una Carta de Servicios que establece compromisos concretos y medibles de calidad en la atención a las personas en situación de dependencia y sus familias.

Según ha informado la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el documento fija por primera vez unos estándares públicos de atención, resolución y acceso efectivo a las prestaciones, vinculados a indicadores que permitirán evaluar periódicamente su grado de cumplimiento y adoptar, en su caso, medidas correctoras.

Al respecto, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, ha comentado que entre los principales compromisos asumidos por la Dirección General se encuentra responder al menos al 90% de las consultas escritas de la ciudadanía en un plazo máximo de diez días hábiles.

Asimismo, la Carta establece el objetivo de que al menos el 90% de los procedimientos completos de reconocimiento de la situación de dependencia y aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) sean resueltos dentro del plazo legal de seis meses.

El tercer compromiso se refiere al momento posterior al reconocimiento del derecho. La Dirección General se compromete a conseguir que, al menos, el 85% de los nuevos PIA cuya ejecución corresponda a la Administración autonómica se traduzcan en el inicio efectivo de la prestación económica o servicio reconocido en un plazo máximo de 90 días, salvo aquellas situaciones en las que el retraso sea consecuencia de causas no imputables a la Administración.

CARTA DE SERVICIOS

Por su parte, la Carta de Servicios establece que estos compromisos serán objeto de seguimiento semestral, mientras que sus resultados se consolidarán anualmente y se harán públicos mediante un informe de evaluación.

Este informe recogerá el nivel de cumplimiento alcanzado, las posibles desviaciones detectadas y, cuando sea necesario, las medidas correctoras adoptadas, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias.

Además, define como propósito de la Dirección General de Dependencia garantizar una atención integral a las personas en situación de dependencia, asegurando un acceso equitativo a prestaciones y servicios de calidad que favorezcan la autonomía personal, el bienestar y la inclusión social.

También plantea avanzar hacia un modelo de cuidados centrado en la dignidad, la personalización de la atención y el enfoque comunitario.

El documento recoge igualmente los principales servicios que presta la Dirección General de Dependencia, entre ellos la información, orientación y acompañamiento a la ciudadanía; el reconocimiento de la situación de dependencia y la elaboración del Programa Individual de Atención; y la gestión y acceso efectivo a las prestaciones y servicios del sistema.

Entre los derechos reconocidos a las personas usuarias figuran el de recibir una atención adecuada y personalizada, acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios, obtener información clara y actualizada sobre sus expedientes, participar en el diseño de su Programa Individual de Atención y presentar sugerencias, quejas y reclamaciones.

Finalmente, la Carta incorpora medidas destinadas a garantizar la igualdad y la accesibilidad universal en la prestación de los servicios, así como mecanismos para que la ciudadanía pueda trasladar sus opiniones y contribuir a la mejora de la atención. La Carta de Servicios será objeto de revisión y actualización con carácter bienal.