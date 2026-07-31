Canarias convoca un proceso selectivo exclusivo para personas con discapacidad intelectual

La consejera canaria de Presidencia, Nieves Lady Barreto - CONSEJERÍA CANARIA DE PRESIDENCIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, ha convocado por primera vez en la historia de la Administración Pública un proceso selectivo específico dirigido exclusivamente a personas con discapacidad intelectual.

Al respecto, la consejera regional de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha indicado que con esta convocatoria el Gobierno de Canarias "da un paso decisivo" para construir una administración "más inclusiva, accesible y comprometida con la igualdad real" de oportunidades, donde esté representado "el talento y la capacidad de todas" las personas de la sociedad, según ha informado la consejería autonómica en nota de prensa.

El proceso se ha publicad este viernes 31 de julio en Boletín Oficial de Canarias (BOC) y contempla 20 plazas de personal Subalterno (Grupo E), reservadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite que tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las plazas proceden de la acumulación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025.

En cuanto al plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 1 al 28 de septiembre de 2026, dentro de los 20 días hábiles previstos en las bases de la convocatoria.

De esta forma, las personas aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso al empleo público, estar en posesión del certificado de escolaridad o titulación equivalente y acreditar la condición de discapacidad intelectual en el grado exigido.

En cuanto al procedimiento constará de una única fase de oposición integrada por un ejercicio dividido en dos partes, ambas obligatorias y eliminatorias.

La primera consistirá en un cuestionario tipo test elaborado en lectura fácil, mientras que la segunda evaluará, mediante un supuesto práctico, las funciones propias del personal subalterno, como la vigilancia y custodia de edificios, las notificaciones, el traslado de expedientes o las tareas de reprografía.

El objetivo, explica, es favorecer la preparación de las personas candidatas para lo que la Dirección General de la Función Pública ha elaborado una Guía de Apoyo al Estudio y un documento de Preguntas de Apoyo al Estudio, disponibles en su página web.

También facilita la presentación electrónica de las solicitudes que dispondrán de un servicio de asistencia gestionado en colaboración con Plena Inclusión Canarias, al que pueden acceder a través del correo electrónico empleopublico@plenainclusioncanarias.org y en el teléfono 602701001.