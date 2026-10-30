Canarias se declara a ciegas en materia de inmigración: "¿Qué está haciendo el Gobierno? No lo sabemos"

Momento de la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, este 30 de octubre de 2026, que en esta ocasión ha tenido lugar de manera extraordinaria en el municipio grancanario de Telde. - GOBIERNO DE CANARIAS

El portavoz del Ejecutivo canario lamentó las recientes muertes, entre ellas la de un bebé, en una travesía que llegó a El Hierro

TELDE (GRAN CANARIA), 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha explicado este viernes que la Comunidad Autónoma está a ciegas sobre las labores que debería estar haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia migratoria, pese al repunte en la llegada de pateras e inmigrantes que se ha producido durante este mes de octubre.

"¿Qué está haciendo el Gobierno del Estado? De momento no lo sabemos, no tenemos ninguna información sobre qué está haciendo para impedir muertes y la situación que estamos viendo en Canarias", lamentó el portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico.

Cabello quiso transmitir que "la ruta atlántica ha vuelto a demostrar su mortalidad", con "varias personas" que han fallecido en su intento de llegar a la isla de El Hierro, "entre ellas un bebé".

ACUSA AL GOBIERNO CENTRAL DE "DESIDIA"

Así, dijo que sienten la "desidia" del Gobierno central "a la hora de abordar el fenómeno", aún cuando en octubre han llegado a Canarias más de 4.400 personas, un 237% más que en el mismo mes del año pasado.

El portavoz del Gobierno de Canarias pidió saber "toda la información de los trabajos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como de Salvamento marítimo" y del resto de instituciones del Estado. "Canarias solo pide la información y el despliegue necesario para atender el drama migratorio, que sigue en el día de hoy", concluyó.