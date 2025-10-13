Canarias declara estratégicos 19 nuevos proyectos que suponen una inversión de 100 millones de euros

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a propuesta de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, ha declarado este lunes un total de 19 nuevos proyectos como estratégicos para el desarrollo económico y social del archipiélago, iniciativas privadas y públicas que conllevan una inversión superior de 100 millones de euros.

De esta manera, abarcan todas las áreas que fueron declaradas estratégicas mediante el decreto firmado por Fernando Clavijo el 20 de junio de 2024: Turismo Digital; Salud y Bienestar; Economía Azul; Astrofísica, Espacio y Aeronáutica; Industrias Emergentes; Digitalización; Sostenibilidad; Agenda Canaria 2030; Sector Audiovisual; Formación Profesional; Internacionalización; Energía; Movilidad; Conectividad.

Según informa el Ejecutivo regional, con esta iniciativa continúa avanzando en la hoja de ruta trazada desde el comienzo de la legislatura para impulsar determinados proyectos y programas estratégicos que permitan posicionar al archipiélago como referente en sectores que promuevan el desarrollo y la diversificación de la economía canaria, la atracción del talento, el aumento de la empleabilidad y la mejora de la productividad.

Estos 19 nuevos proyectos declarados estratégicos para Canarias se beneficiarán de las líneas de acompañamiento establecidas por la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, en especial las relativas a recibir asesoramiento y asistencia técnica para la búsqueda y elaboración de propuestas de financiación, así como a la intermediación con las administraciones públicas correspondientes para facilitar la coordinación de forma que se agilice la gestión administrativa de los expedientes correspondientes.

Asimismo, el Gobierno facilitará la divulgación de la actividad relacionada con estos proyectos que apuestan por la sostenibilidad y la diversificación de la economía canaria a los que se otorgará el sello "Estratégico para Canarias".

Con el acuerdo adoptado este lunes, ya son 36 los proyectos públicos y privados declarados estratégicos por el presidente Fernando Clavijo en solo dos años.

En esa ocasión anterior, los proyectos declarados estratégicos fueron CELESTE, impulsado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); DESALRO 2.0, del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); H2Heat, promovido por la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN); Plastic Energy, de Plastic Energy Tenerife, SLU; QCIRCLE, de Arquimea Reserch Center, Tierra Firme, impulsado por la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias y por la Cámara de Comercio de España en Senegal; Español en Canarias, de ELE USAL Gran Canaria.

A ellos se sumaron también diez proyectos estratégicos enmarcados en el Canarias Geo Innovation Program 2030, promovido por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, iniciativas que se desarrollan en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Finalmente, los proyectos declarados estratégicos por el presidente de Canarias este lunes, 13 de octubre, son Astilleros automatizados Wencoe; ATH Bioenergy; DesaLIFE; eDatos; SmartHub360; Talento Canario; Estrategia Salud Zer0 Emisiones netas 2030; y La Gomera Sandbox Aeroespacial.