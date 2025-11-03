Canarias declara la prealerta por riesgo forestal en la provincia occidental y Gran Canaria

Archivo - Zona de Fataga (Gran Canaria) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y la provincia occidental desde las 12.00 horas de este lunes.

Según informa el Ejecutivo regional, así se ha decidido en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

De esta manera, la previsión meteorológica apunta a la llegada de un episodio de calor excepcional para esta época del año con temperaturas máximas que pueden alcanzar y superar los 30 grados en medianías, sin descartar que puedan llegar a los 34 grados.

A esto se suma una baja humedad relativa en niveles bajos y medios de la atmósfera con posibilidad de la llegada de polvo en suspensión.

Por su parte, el calor llega en un momento en el que persiste la falta de precipitaciones y el estrés vegetal acumulado tras varios meses sin lluvias.