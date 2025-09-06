Canarias declara la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria

Archivo - La calima visible desde la playa de 'Las Canteras' de Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). Las islas de la provincia de Las Palmas -Gran Canaria, Lanzarote y F - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura y cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria, a partir de las 18.00 horas de este sábado, 6 de septiembre.

Según informa el Gobierno regional, se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

De esta manera, se espera probable calima en altura, en cantidad variable, sin descartar su presencia a niveles de medianías o costa.

Asimismo, podría reducir la visibilidad y podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.