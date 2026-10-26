Canarias declara la situación de prealerta por calima en todo el archipiélago

Archivo - Calima en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en todas las islas a desde el mediodía de este lunes, 26 de octubre.

Según ha informado el Gobierno regional, se trata de una decisión que se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se ha producido una entrada de calima que empezará siendo más significativa en medianías y cumbres orientadas al sur en las islas montañosas, donde podrán alcanzarse y superarse concentraciones de 100 microgramos por metro cúbico a lo largo del día este lunes, día en el que en Fuerteventura y Lanzarote quedará confinada en altura, y con escasa afección superficial.

Al respecto, la Dirección General ha apuntado que actualmente se está registrado un deterioro significativo de la calidad del aire en numerosas estaciones de Tenerife, Gran Canaria y algunas de La Palma.

A partir del mediodía del martes no puede descartarse que empiece a ganar intensidad en cotas bajas de todas las islas. La máxima intensidad del episodio se prevé a lo largo del miércoles pudiendo superarse de manera generalizada concentraciones de 100 microgramos por metro cúbico de material particulado en suspensión.